Privatfeier in Shisha-Bar: Gast soll Mann bei Streit getötet haben

Eine private Party in der Shisha-Bar „El Padrino“. Gute Stimmung, eine Live-Band spielt, die Gäste tanzen ausgelassen zu Balkan-Musik. Doch plötzlich kippt die Stimmung, die Situation eskaliert – ein Mann wird niedergestochen. Drei Tage später stellt sich ein 48-Jähriger der Polizei. Am Montag beginnt der Prozess gegen ihn vor dem Landgericht Hamburg.

Der 48-Jährige ist wegen Totschlags angeklagt. Er soll in den frühen Morgenstunden des 26. März 2023 den 35-Jährigen mit vier Messerstichen getötet haben.

Hamburg: Angeklagter soll Mann bei Party niedergestochen haben

Die beiden Männer sollen bei der Party in der Shisha-Bar im Grevenweg (Hamm) in Streit geraten sein. Im Laufe der Auseinandersetzung habe der Angeklagte ein Messer gezückt und seinem Kontrahenten einmal in die linke Brust und anschließend dreimal in den oberen Rücken gestochen, heißt es in der Anklage der Staatsanwaltschaft.

Er verletzt dabei das Herz des Mannes, durch ein Pumpversagen erleidet der 35-Jährige einen sogenannten kardiogenen Schock und verstirbt – trotz der Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte.

Der Angeklagte stellt sich drei Tage nach der Tat der Polizei und lässt sich widerstandslos festnehmen. (vd)