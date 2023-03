Mann in Shisha-Bar erstochen: 48-Jähriger stellt sich mit Anwalt der Polizei

Ein 35-Jähriger war am vergangenen Wochenende bei einer privaten Feier in einer Shisha-Bar am Grevenweg in Hammerbrook mit Messerstichen getötet worden. Nun hat sich am Dienstag ein Mann (48) der Polizei gestellt, den die Ermittler bereits im Visier hatten.

Zusammen mit seinem Anwalt meldete sich der 48-Jährige bei der Polizei, er ließ sich daraufhin widerstandslos von Beamten festnehmen. Ein kam in U-Haft, es geht um den Verdacht des Totschlags. Zu dem ihn gemachten Vorwurf äußerte er sich nicht.

Tödlicher Streit in Hamburger Bar – Augenzeugen mussten betreut werden

Die Ermittler glauben, dass er derjenige ist, der mit einem Messer mehrfach auf den 35-Jährigen einstach, der sich als Gast auf der Feier im „El Padrino“ befand. Zahlreiche Augenzeugen mussten von Seelsorgern nach der Auseinandersetzung betreut werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs Feuerwehr am Limit und ohne Chef: Welche Rolle spielt Grote?

Die Hintergründe des Tötungsdeliktes sind momentan noch unklar. Die Mordkommission (LKA 41) und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft ermitteln. (dg)