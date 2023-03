Mann stirbt bei Schlägerei in Hamburger Shisha-Bar – zwei Festnahmen

Großeinsatz in Hamm: In einer Shisha-Bar am Grevenweg ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer Schlägerei gekommen. Ein Mann kam dabei ums Leben. Es gab zahlreiche Verletzte und zwei Festnahmen. Die Kripo ermittelt.

Gegen 5.30 Uhr geht der erste Notruf in der Einsatzzentrale ein, danach folgen weitere. Die Anrufer sprechen von einer Auseinandersetzung im „El Padrino“: Mehrere Männer seien beteiligt, die Lage würde eskalieren.

Retter versorgen Verletzte und betreuen geschockte Augenzeugen

Mit einem Großaufgebot machen sich Kräfte von Polizei und Feuerwehr auf den Weg nach Hamm. Es werden immer wieder Rettungswagen nachbestellt, weil die Lage vor Ort unklar ist und die Beamten von mehreren Verletzten ausgehen. Die Vermutung bestätigt sich beim Eintreffen am Tatort.

Ein Mann wurde festgenommen.

Sanitäter und Retter versorgen Verletzte und betreuen zahlreiche unter Schock stehende Augenzeugen. Die Polizei sperrt den Tatort weiträumig ab und geht in die Shisha-Bar. Ein Mann weist schwere Verletzungen auf und muss an Ort und Stelle reanimiert werden. Er stirbt im Laufe des Einsatzes.

Die Polizei nimmt zwei Männer in unmittelbarer Nähe fest. Bei einem müssen die Beamten zwei Handschellen benutzen, weil der Mann ob seiner Statur die Arme nicht hinter den Rücken bekommt. Der andere – karierte Jacke, heller Pulli – wird vor der Shisha-Bar festgenommen.

In Tatortnähe wurde ein zweiter Mann vorläufig von Polizisten festgenommen.

Am Tatort hat die Polizei erste Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bisher unklar. (dg/röer)