Spaziergänger entdeckt Leiche in der Elbe – ist es der vermisste 15-Jährige?

Ein Spaziergänger hat am Mittwochvormittag am Strandweg in Blankenese eine in der Elbe treibende Leiche entdeckt – ist es der seit Tagen vermisste 15-Jährige?

Der Spaziergänger informierte um kurz nach 11 Uhr Polizei und Feuerwehr, die Beamten zogen den Körper dann an Land. „Der Leichnam kam in die Rechtsmedizin“, sagte Polizeisprecher Jürgen Zimbal. Dort soll nun die Identität des Toten geklärt werden.

Es handelt sich wohl um den vermissten Teenie

Nach MOPO-Informationen spricht vieles dafür, dass es sich bei dem Toten um den seit Freitagabend vermissten Jugendlichen (15) handelt, der beim Baden am Falkensteiner Ufer plötzlich untergegangen war. Zeugen hatten um 20.30 Uhr den Notruf gewählt, über Stunden suchten die Beamten mit Hilfe der DLRG nach dem Teenie – zunächst ohne Ergebnis.

Immer wieder kommt es in der Elbe zu teils tödlichen Badeunfällen. Erst vor wenigen Wochen war ein 16-Jähriger ertrunken. Das Unglück geschah unweit der Stelle, an der die Einsatzkräfte nach dem 15-Jährigen gesucht hatten.

Badende unterschätzten häufig die Strömung des Flusses, die auch für geübte Schwimmer zur Gefahr werden kann, Feuerwehr und DLRG warnen sogar ausdrücklich, in der Elbe schwimmen zu gehen. „Wer dort schwimmen geht, der kann auch auf der Autobahn Ball spielen“, so DLRG-Landeschef Heiko Mählmann. (dg)