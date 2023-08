Tragischer Badeunfall in der Elbe: Stundenlange Suche nach Teenager ohne Erfolg

Der Junge soll am Freitagabend beim Baden am Falkensteiner Ufer plötzlich untergegangen sein. Die Einsatzkräfte suchten unter anderem mit Booten und Tauchern nach dem Vermissten.

Beim Baden in der Elbe soll ein Junge im Teenageralter am Freitagabend untergegangen sein. Um 20.30 Uhr alarmierten Zeugen Feuerwehr und Polizei.

Badeunfall Elbe: Feuerwehr, Polizei und DLRG suchen nach Vermisstem

Die Beamten, die von der DLRG unterstützt wurden, rückten sofort zu Lande und zu Wasser mit einem Großaufgebot aus, um nach dem Vermissten zu suchen. Wegen der Rettungsmaßnahmen war unter anderem die Blankeneser Hauptstraße im Bereich der Straße Am Eiland voll gesperrt, teilte der Lagedienst der Polizei mit. Um 23 Uhr wurde die Suche nach dem Vermissten ergebnislos eingestellt.

Immer wieder kommt es in der Elbe zu teils tödlichen Badeunfällen. Erst vor wenigen Wochen war ein 16-Jähriger ertrunken. Das Unglück war unweit der Stelle passiert, an der die Einsatzkräfte nun erneut nach einem Vermissten suchen. Badende unterschätzen häufig die Strömung des Flusses, die auch für geübte Schwimmer zur Gefahr werden kann. Feuerwehr und DLRG warnen regelmäßig davor, in der Elbe schwimmen zu gehen. (josi)