Schüsse auf Shisha-Bar: Polizei sucht diesen Mann mit auffälligen Schuhen

Zehn Schüsse wurden auf die Glasfront der Shisha-Bar abgegeben, mitten in der Nacht. Kurz hintereinander abgefeuerte Salven. Spielte sich das Ganze erneut im Drogenmilieu ab? Das gilt als wahrscheinlich. Sicher ist nun, wer die Schüsse abgegeben hat. Die Polizei hat Montag ein Foto des Mannes mit den auffälligen Schuhen veröffentlicht.

Die Fotos zeigen ihn, wie er sich am frühen Morgen des 13. August in unmittelbarer Nähe zur Shisha-Bar an der Holstenstraße (St. Pauli) die Pistole wieder in die Hose steckt. Die Kameralinse eines hiesigen Ladens erfassten ihn.

Hamburger Polizei sucht Zeugen

Er ist ein 20- bis 30-Jähriger, mit einer schmalen Nase, hohen Wangenknochen, Bart und dunklen Haaren. Laut Polizei soll er ganz in Schwarz gekleidet gewesen sein – „und auffällige Turnschuhe mit reflektierenden Elementen getragen haben“, so ein Sprecher.

Nach diesem Mann sucht die Polizei. Polizei Nach diesem Mann sucht die Polizei.

Schnell übernahm das LKA 6, die Abteilung ist für Organisierte Kriminalität zuständig, die Ermittlungen in dem Fall. Der Polizeisprecher weiter: „Da der Mann bisher nicht identifiziert werden konnte, hat die zuständige Richterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern des Gesuchten angeordnet.“ Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache.

Als der Gesuchte die Schüsse abgab, war die Shisha-Bar geschlossen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Pistole fanden die Ermittler bis heute nicht.

Mindestens zehn Einschusslöcher sind in den Scheiben der Shisha-Bar auf dem Kiez zu sehen. Christoph Seemann/Hamburg News Mindestens zehn Einschusslöcher sind in den Scheiben der Shisha-Bar auf dem Kiez zu sehen.

Im Milieu wurde das allerdings als klares Zeichen gewertet: So soll die Aktion sich zu den Drogen-Konflikten der vergangenen Monate reihen, bei denen unter anderem Terry S. in einer Shisha-Bar in Hohenfelde hingerichtet oder das Auto von Kaisar R. und Taylan B. in Tonndorf durchlöchert wurde. Ein Insider sagte kurz nach den Schüssen auf St. Pauli zur MOPO: „Es wird weiter Blut fließen.“ (dg)