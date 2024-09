Nach schrecklichem Unfall: Wichtige Änderung auf dieser Todesstrecke

Ende Juni starb in der Straße Nincoper Deich ein junger Motorradfahrer. Die Polizei hat die Fahrbahn dort inzwischen überprüft – und die Höchstgeschwindigkeit reduziert. Auf der Straße gilt nun Tempo 30.

Immer kommt es am Nincoper Deich in Neuenfelde zu schweren Verkehrsunfällen. Die kurvenreiche Strecke, die Neuenfelde mit Rübke (Landkreis Harburg) verbindet, ist besonders bei Motorradfahrern beliebt, wird aber auch von vielen Berufspendlern genutzt. Am 24. Juli ereignete sich der jüngste Unfall: Ein 18-jähriger Motorradfahrer prallte am frühen Abend frontal in ein entgegenkommendes Auto.

44 Unfälle am Nincoper Deich

Der junge Fahrer starb noch am Unfallort, seine 17-jährige Beifahrerin überlebte. Kurz darauf organisierten Freunde und Familie eine Trauerfahrt, bei der sie gemeinsam Abschied nahmen. Zum Zeitpunkt des Unfalls galt auf der Strecke ein Tempolimit von 50 km/h. In den vergangenen drei Jahren (bis 30. April 2024) gab es auf der Straße 44 Unfälle.

In elf Fällen war nach Angaben der Polizei überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache. Insgesamt wurden dabei elf Personen verletzt, zwei davon schwer. Trotz vermehrter Geschwindigkeitskontrollen gab es keine Hinweise darauf, dass die Strecke als „Raserstrecke“ genutzt wurde. Ebenfalls galt sie nicht als Unfallschwerpunkt. Dennoch kündigte die Polizei im Juli eine umfangreiche Überprüfung der Strecke an, bei der unter anderem die Griffigkeit des Asphalts untersucht werden sollte.

Nach Streckenüberprüfung: Geschwindigkeit reduziert

Ergebnis: Anfang September wurde auf einem Teilabschnitt der Straße Nincoper Deich die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h reduziert. „Eine nach dem tödlichen Verkehrsunfall erneut durchgeführte Griffigkeitsprüfung des Asphaltes hat ergeben, dass die erforderliche Griffigkeit der Asphaltdecke in einigen Bereichen unterschritten ist“, so ein Polizeisprecher zur MOPO.

Tempo 30 gilt nun auf dem Abschnitt des Nincoper Deiches zwischen der Landesgrenze Niedersachsen und der Nincoper Straße. „Dieses gilt bis auf Weiteres bis zur Wiederherstellung der erforderlichen Griffigkeit des Asphalts“, so der Polizeisprecher. Wann dies der Fall sein wird, ist nicht bekannt.