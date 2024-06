Motorrad-Frontalcrash in Hamburg: 18-Jähriger tot – junge Frau außer Lebensgefahr

Ein 18-Jähriger und seine 17 Jahre alte Begleitung sind am Montagabend in einen schweren Unfall im äußersten Hamburger Südwesten verwickelt worden. Der junge Mann starb noch am Unfallort, die Frau ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Gegen 19.15 Uhr geriet der Teenager aus noch ungeklärten Gründen auf der Straße Nincoper Deich kurz vor der Stadtgrenze in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto.

Unfall in Neuenfelde: 18-Jähriger Motorradfahrer tot

Es soll sich den ersten Erkenntnissen zufolge nicht um ein missglücktes Überholmanöver gehandelt haben, sondern wahrscheinlich um einen Fahrfehler, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt nun den genauen Hergang.

Durch den Aufprall wurde der 18-Jährige so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Seine Beifahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Uniklinikum Eppendorf gebracht. Wie ein Polizeisprecher der MOPO am Dienstagmorgen sagte, sei die Frau inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.

Auch die beiden Menschen, die in dem Auto saßen, kamen ins Krankenhaus, beide erlitten einen Schock, so ein Feuerwehrsprecher. (josi)