18-Jähriger stirbt bei tragischem Unfall – 100 Biker nehmen Abschied von Marcel

Trauer um einen 18-jährigen Motorradfahrer. Marcel starb im Juni dieses Jahres bei einem tragischen Verkehrsunfall in Neuenfelde. Der junge Mann fuhr zusammen mit einer Sozia über den Nincoper Deich, verlor die Kontrolle und krachte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Er war sofort tot. Freunde und Verwandte gedachten ihm am Samstagnachmittag an der Unglücksstelle.

Der Nincoper Deich, auch „Rübker Kurven“ genannt, ist bei Motorradfahrern sowie bei Autofahrern für die Vielzahl der engen Kurven bekannt. In den letzten drei Jahren ereigneten sich auf der Strecke 44 Verkehrsunfälle, bei denen 11 Personen verletzt wurden.

Der letzte tödliche Verkehrsunfall passierte am 28. April 2019. Damals kam ein Autofahrer, der den Hamburg Marathon abgebrochen hatte und nach Hause fahren wollte, von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum.

18-Jähriger stirbt bei Frontalcrash

Auch für Marcel endete die Fahrt über den Nincoper Deich tragisch: Der 18-Jährige kam von der Spur ab und krachte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Teenie starb noch an der Unglückstelle. Seine Sozia (17) wurde lebensgefährlich verletzt. Die Insassen des Autos erlitten einen Schock.

Thilo Marxsen von der Polizei Hamburg erklärte, dass in den vergangenen Jahren bereits mehrere Maßnahmen getroffen worden seien, um die Unfallgefahr auf dem Streckenabschnitt zu reduzieren: Unter anderem wurde eine Untersuchung des Asphalts angeordnet und die Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h reduziert. Mobile Geschwindigkeitsüberwachungen, so Marxsen weiter, ergaben keinen Hinweis darauf, dass der Nincoper Deich eine „Raserstrecke“ sei.

Zum Gedenken an den Verstorbenen veranstalteten seine Freunde am Samstag ein „Gedenken-Rideout“. Rund 100 Motorradfahrer nahmen daran teil, um Abschied von Marcel zu nehmen. Seinen Führerschein hatte er erst im vergangenen Jahr gemacht.