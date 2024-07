Eine Gruppe aus Hamburg soll in der gesamten Stadt und im Umland Einbrüche begehen. Brisant ist das Alter der Beschuldigten: es handelt sich um ein Kind und mehrere Jugendliche. Im Fokus der Polizei steht ein erst Elfjähriger, der mit Tricks seine Freunde schützt. Der Junge lebt hier als unbegleiteter Flüchtling in einer Einrichtung, aus der er mehr als 100 mal entwischt sein soll – auf sein Konto soll eine unfassbare Zahl an Einbrüchen gehen.