Riesenschreck im Ferienhaus-Urlaub: Auf einmal brennt die Sauna

Großeinsatz nahe Flensburg: In Tarp hat die Sauna eines Ferienhauses Feuer gefangen. Zwei Gäste wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 20 Uhr bemerkten die Bewohner des Hauses Rauch und alarmierten die Feuerwehr sowie die Besitzer des Hauses, die nebenan wohnen. Als die Retter eintrafen, hatten sich die Feriengäste bereits ins Freie gerettet. Beide hatten allerdings Rauch eingeatmet und mussten ins Krankenhaus gebracht werden, so die Rettungsleitestelle Nord.

Auch einer der Besitzer des Ferienhauses hatte beim Versuch, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, Rauchgase inhaliert. Ins Krankenhaus musste er aber nicht.

Die Feuerwehrleute gingen mit Atemschutz in das stark verqualmte Haus. In der Sauna hatte sich ein Schwelbrand in Wand und Decke entwickelt. Außerdem deckten die Einsatzkräfte Teile des Daches ab, um nach Glutnesten zu suchen. Laut einem Reporter vor Ort waren etwa 50 Retter im Einsatz.

Ursache des Brandes sei wohl ein technischer Defekt, sagte ein Polizeisprecher. Das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar. (tst)