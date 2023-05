Messerstiche und Warnschüsse: Drei harte Einsätze am Wochenende

Gleich drei Vorfälle mit Messern haben die Hamburger Polizei am Wochenende beschäftigt – auf St. Georg, in der Sternschanze und in Stellingen. Zwei Männer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Beamten mussten sogar Warnschüsse abgeben.

Bei dem Vorfall in der Kirchenallee nahe dem Hauptbahnhof (St. Georg) wurde am Freitagabend ein 22-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Passanten hatten nach MOPO-Informationen gegen 21.30 Uhr die Polizei gerufen, nachdem sie in Höhe des Fischerturms eine eine schwere Auseinandersetzung zwischen zwei Männern beobachtet hatten. Der 22-Jährige wurde dabei mit einem Messer verletzt und blutete heftig. Er wurde im Krankenhaus notoperiert und ist mittlerweile in einem stabilen Zustand. Am Sonntagmorgen wurde der Täter schließlich in der Göttinger Innenstadt gefasst – er ist erst 15 Jahre alt. Ein Hamburger Richter erließ Haftbefehl.

Schüsse und Messerangriffe in der Schanze und Stellingen

In der Sternstraße (Sternschanze) hatte es am Sonntagvormittag ebenfalls eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gegeben. Gegen 10.30 Uhr zog einer schließlich ein Messer und stach es dem anderen (25 Jahre alt) in den Kopf. Er wurde schwer verletzt und kam in eine Klinik. Auch in diesem Fall ist der Täter bisher nicht aufgetaucht. Im Gegensatz zu dem Fall auf St. Georg steht noch nicht fest, ob die Mordkommission ermitteln wird.

Schlimmeres verhindern konnte die Polizei am Samstagabend in einer Kneipe in der Kieler Straße (Stellingen). Dort hatte ein psychisch auffälliger 28-Jähriger ein Pärchen ohne ersichtlichen Grund mit einem Messer bedroht. Er verschwand, während die Polizei eintraf. Diese konnte ihn jedoch in der Straße Nienredder stellen. Da er sein Messer nicht weglegen wollte, gaben die Beamten Warnschüsse ab. Der Mann wurde dem Amtsarzt zugeführt. (prei)