Streit unter Männern eskaliert – Messer in Kopf gerammt

Im Stadtteil Sternschanze ist es am Sonntagvormittag zu einem Streit unter zwei Männern gekommen. Dabei stach der eine seinem Kontrahenten ein Messer in den Kopf. Das Opfer kam schwer verletzt in eine Klinik.

Laut Polizei gerieten gegen 10.30 Uhr in der Sternstraße zwei Männer in Streit. Im Verlaufe der Auseinandersetzung soll einer der Männer ein Messer gezogen und es seinem Widersacher (25) in den Kopf gerammt haben.

Sternschanze: Notarzt versorgt Opfer nach Messerstich

Ein Notarzt versorgte den 25-Jährigen. Danach kam der Mann in eine Klinik. Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab. Eine Fahndung nach dem Täter verlief bislang ergebnislos. Zur Stunde wird geprüft, ob die Mordkommission die weiteren Ermittlungen übernimmt.