Messerstich am Hauptbahnhof – Opfer in Lebensgefahr

Am Hamburger Hauptbahnhof (St. Georg) ist am Freitagabend ein Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Er kam mit dem Notarzt in eine Klinik. Die Polizei sperrte den Tatort ab, die Mordkommission ermittelt.

Laut Polizei geschah die Tat gegen 21.30 Uhr in der Kirchenallee in Höhe des Fischerturms, wo Reisende nach MOPO-Informationen eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gemeldet hatten. Am Einsatzort fanden die Beamten einen stark blutenden Mann (22), der mit einem Messer verletzt worden war und in Lebensgefahr schwebte.

Fahndung nach Täter verlief ohne Erfolg

Der Verletzte kam mit einem Notarzt in die Klinik, wo er notoperiert wurde. Nach dem Täter wurde gefahndet, jedoch ohne Erfolg. Die Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sicherte bis in die Nachtstunden Spuren.