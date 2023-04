Müllcontainer abgefackelt – immer dasselbe im Hamburger Osten

Schon wieder sind in der Nacht zum Montag Müllcontainer in Billstedt in Flammen aufgegangen. In den vergangenen Monaten hielten ähnliche Brände die Feuerwehr im Hamburger Osten mehrfach auf Trab.

Gleich zwei brennende Container fanden die Einsatzkräfte in einem offenen Verschlag an der Straße Große Holl in Mümmelmannsberg. Das Feuer wurde gegen 1.20 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr hatte das Geschehen rasch unter Kontrolle, löschte die Tonnen und den Müll.

Hamburg: Wieder brennen Müllcontainer in Mümmelmannsberg

Die zwei brennenden Container wurden durch die Flammen zerstört, auch eine dritte Tonne nahm dabei Schaden. Rund eine Stunde zuvor soll in der Umgebung ein lauter Knall zu hören gewesen sein – der Lagedienst der Polizei konnte dies der MOPO am Montagmorgen allerdings nicht bestätigen.

Seit Monaten ereignen sich in Mümmelmannsberg, Billstedt und Billbrook immer wieder ähnliche Brände. Erst am vergangenen Wochenende waren ganz in der Nähe – an der Straße Streitkoppel – mehrere Müllcontainer vor einem Wohnhaus abgebrannt.

Zuvor hatte die Feuerwehr Mitte März wegen brennender Container gleich dreimal in einer Nacht ausrücken müssen. Anfang Januar hatte ein ähnlicher Vorfall in der Umgebung ebenfalls für drei Einsätze an einem Abend gesorgt.