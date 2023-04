Schon wieder: Mehrere Müllcontainer brennen vor Wohnhaus in Billstedt

Immer wieder kommt es im Hamburger Osten, vor allem in Billstedt und der Siedlung Mümmelmannsberg, zu Bränden. Häufig trifft es Müllcontainer – genau wie in der Nacht zu Samstag: Mehrere Container gingen an der Straße Streitkoppel in Flammen auf. War es Brandstiftung?

Um kurz vor 1 Uhr gehen in der Einsatzzentrale der Feuerwehr gleich mehrere Notrufe ein. Die Anrufer sprechen von großen Flammen und einer starken Rauchentwicklung. Die Kräfte mehrerer örtlicher Wehren rückten daraufhin aus.

Vier Container brennen – Polizei ermittelt

Insgesamt brennen vier Müllcontainer in einem offenen Verschlag vor einem Wohnhaus. Mindestens zwei Container brennen komplett aus, bei den anderen können die Kräfte mit Wasser ein komplettes Ausbrennen zwar verhindern, trotzdem sind sie nicht mehr zu gebrauchen und durch das Feuer schwer beschädigt worden.

Die Polizei übernimmt noch in der Nacht die Ermittlungen. Die genaue Ursache sei noch unklar, so ein Sprecher. Es werde aber der Verdacht der gezielten Brandstiftung geprüft. Durch das Feuer sei niemand verletzt worden.

In der Region kommt es immer wieder zu solchen Einsätzen. Anwohner sprechen gar von einem „Feuerteufel“, der dort sein Unwesen treibt. Zuletzt kam es Mitte März zu gleich mehreren Bränden in Billstedt und Billbrook, damals brannten auch vorrangig Müllcontainer. Die Polizei prüft einen Zusammenhang aller Taten. (dg)