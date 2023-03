Sind es Serien-Brandstifter? Wieder mehrere Feuer im Hamburger Osten

In Billstedt und Billbrook ist es am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag erneut zu mehreren Bränden gekommen. Müllcontainer wurden offenbar mutwillig in Brand gesteckt. Die Feuerwehr war fast pausenlos im Einsatz. Zum Glück gab es keine Verletzten.

Drei Mal binnen weniger Stunden rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnheim im Billstieg aus. Um 20.15 Uhr brannte an der Unterkunft ein Müllcontainer, gegen 1.15 Uhr und 1.30 Uhr gab es erneut Feueralarm. Diesmal brannten Container in einem Müllraum und ein Mülleimer im Treppenhaus.

Alle Feuer waren rasch gelöscht. Am Wohnheim war es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Bränden gekommen, die Bewohner leben in großer Angst.

Streit, Gewalt und immer wieder Feuer

Schon mehrfach ist die Feuerwehr zu dem Wohnheim im Billstieg ausgerückt.

Kurz darauf rückten die Retter in den benachbarten Ortsteil Mümmelmannsberg aus. Auch hier war es in der Vergangenheit immer wieder zu Brandstiftungen gekommen. Meistens brennt es in den späten Abendstunden oder in der Nacht. Immer wieder sind es Müllcontainer, die in Flammen aufgehen. Aber auch vor Kellerräumen machen der oder die unbekannten Brandstifter nicht halt. Sogar Menschen wurden schon verletzt.

Feuer in Wohnsiedlung in Mümmelmannsberg

In der Nacht zu Samstag nun der nächste größere Brand. In der Max-Pechstein-Straße standen gegen 1.45 Uhr mehrere Müllcontainer in einer Box in Flammen. Giftiger Qualm zog in das daneben liegende Wohnhaus. Rund 20 Retter rückten an und konnten Schlimmeres verhindern. Die Polizei geht auch hier von Brandstiftung aus.