Die Bewohner einer Sozialunterkunft in Billbrook leben in großer Angst. Immer wieder kommt es zu Streit und Gewalt. Und seit Neuestem brennt es ständig. Immer wieder muss die Feuerwehr dorthin ausrücken, manchmal mehrfach in einer Nacht. Was ist da los?



Die Menschen, die in der Unterkunft von „Fördern & Wohnen“ im Billstieg und den angrenzenden Häusern im Billbrookdeich untergebracht sind, haben sich diesen Wohnort nicht selbst ausgesucht. Sozialer Abstieg oder der Verlust ihrer alten Wohnung brachten sie in das heruntergekommene Hochhaus oder den daneben stehenden Wohnblock.