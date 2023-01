Immer wieder dieser Stadtteil: Erneut Müllcontainer in Flammen

Seit Monaten hat die Feuerwehr regelmäßige Einsätze in Mümmelmannsberg (Billstedt) und muss dort brennende Müllcontainer löschen. So auch am späten Montagabend.

Der Einsatz erreichte Polizei und Feuerwehr gegen 21.30 Uhr. Ein Anrufer meldete ein Feuer in der Oskar-Schlemmer-Straße. Als die Retter dort eintrafen, brannte ein Kunststoffcontainer in voller Ausdehnung. Nach zehn Minuten war das Feuer gelöscht.

Immer wieder ist die Feuerwehr in den vergangenen Monaten nach Mümmelmannsberg ausgerückt und hat brennende Müllcontainer und Feuer in Kinderwagen in Treppenhäusern gelöscht. Nach einer längeren Pause gab es Mitte Dezember erneut eine Serie von mehreren Bränden. Auch Anfang Januar hat es dort bereits gebrannt. (mp)