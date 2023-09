In Hamburg von Auto erfasst: Radfahrer (83) erliegt seinen Verletzungen

Am vergangenen Montag ist in Wandsbek ein Fahrradfahrer von einer Autofahrerin angefahren und schwer verletzt worden – nun ist der 83-Jährige verstorben. An der Unfallstelle soll eine Mahnwache stattfinden.

Wie ein Polizei-Sprecher der MOPO bestätigt, verstarb der Fahrradfahrer an seinen schweren Verletzungen. Wann genau der Mann starb, ist bislang noch unklar.

Autofahrerin erfasst Radfahrer – Senior erliegt Verletzungen

Der Unfall geschah am Morgen des 28. August gegen 9.20 Uhr. Eine 40-Jährige fuhr in ihrem VW Golf auf der Brauhausstraße in Richtung Königsreihe.

Beim Rechtsabbiegen auf die Königsreihe kollidierte der Pkw mit dem aus Sicht der Fahrerin von links kommenden Radfahrer. Der 83-jährige Mann wurde mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Gruppe „Critical Mass Hamburg“ hat auf Facebook zu einer Mahnwache auf der Königsreihe aufgerufen. Diese soll am kommenden Samstag um 14 Uhr stattfinden.

Der Mann ist der zweite tödlich verunglückte Radfahrer innerhalb kurzer Zeit in Hamburg: Einen Tag nach dem Unfall in Wandsbek starb ein 15-jähriger Radfahrer in Groß Flottbek, als er an der Osdorfer Landstraße von einem Lkw überrollt wurde. (mp)