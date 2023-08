Fahrradfahrer beim Abbiegen angefahren: 83-Jähriger in Lebensgefahr

Schwerer Verkehrsunfall in Wandsbek: An der Königsreihe ist am Montagmorgen ist ein Radfahrer (83) von einem Auto erfasst worden. Der Senior erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall geschah gegen 9.20 Uhr. Laut Polizei war eine 40-Jährige in ihrem VW Golf auf der Brauhausstraße in Richtung Königsreihe unterwegs. Beim Rechtsabbiegen auf die Hauptfahrbahn der Königsreihe kollidierte der Pkw mit dem aus Sicht der Fahrerin von links kommenden Radfahrer.

Radfahrer schwebt in akuter Lebensgefahr

Der 83-Jährige wurde schwer am Kopf verletzt. In Begleitung eines Notarztes kam er in ein Krankenhaus. Laut Polizei ist sein Zustand kritisch, er schwebe in akuter Lebensgefahr.

Der Verkehrsunfalldienst Ost (VD 3) übernahm die Arbeiten. Die Verkehrsermittler ließen einen Sachverständigen hinzukommen. Zusammen wolle man nun den genauen Hergang rekonstruieren, so der Sprecher. Die Beamten bitten Zeugen, sich zu melden. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)