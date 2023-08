Drogenfahnder der Hamburger Polizei haben sich auf die Lauer gelegt, um verdächtige Fahrzeuge in der Stadt zu beobachten. Am Donnerstagabend wurden sie erneut fündig: In einem Carsharing-Auto in Hamm fanden die Ermittler Drogen und Geld. Und auch in der Wohnung des auf frischer Tat ertappten 21-Jährigen wurden sie fündig

Drogenfahnder der Hamburger Polizei haben sich auf die Lauer gelegt, um verdächtige Fahrzeuge in der Stadt zu beobachten. Am Donnerstagabend wurden sie erneut fündig: In einem Carsharing-Auto in Hamm fanden die Ermittler Drogen und Geld. Und auch in der Wohnung des auf frischer Tat ertappten 21-Jährigen wurden sie fündig.

Sie sind in zivil unterwegs, um im Verkehr sowie auf der Straße nicht aufzufallen, halten Ausschau nach verdächtigen Aktivitäten. An der Karl-Wolff-Straße (Altona-Altstadt) sehen Drogenfahnder der Polizei Hamburg am Donnerstagabend ein Mietauto, das kurz stoppt, um einen Mann einsteigen zu lassen. Schon kurz darauf steigt der 39-Jährige wieder aus.

Kokain, Gras und Geld im Auto

Die Beamten teilen sich auf: Ein Teil folgt dem Mann, kontrolliert ihn. Er hat Marihuana dabei, das er mutmaßlich im Wagen gekauft hat. Daher verfolgt der Rest der Fahnder den Carsharing-Golf, hält ihn letztlich am Osterbrookplatz in Hamm an.

Der 21-Jährige, der hinter dem Steuer sitzt, lässt die Durchsuchung wortlos über sich ergehen. In dem Wagen finden die Beamten zehn Gefäße mit Kokain und 130 Gramm abgepacktes, in einer Tüte griffbereit liegendes Marihuana. Auch 350 Euro mutmaßliches Dealgeld stellen die Polizisten sicher. Auf die Frage, wieso er mit einem Carsharing-Wagen unterwegs sei, antwortet der mutmaßliche Nachwuchsdealer: „Ich spare gerade für ein eigenes Auto.“

Mehrere Tütchen Marihuana werden unter anderem sichergestellt – insgesamt 130 Gramm. Marius Röer Diverse Tütchen Marihuana werden sichergestellt – insgesamt 130 Gramm.

Im Anschluss wird noch die Wohnung des 21-Jährigen in Billstedt gefilzt. Dabei werden weiteres Geld (350 Euro) und eine Schreckschusswaffe gefunden und sichergestellt, wie ein Polizeisprecher der MOPO bestätigt. Gegen den 21-Jährigen sei ein Verfahren eingeleitet worden, er sei mangels Haftgründen wieder entlassen worden.

Erst vor wenigen Tagen hatten die Drogenfahnder gleich zwei sogenannte Drogentaxis in einer Nacht gestoppt und drei Männer festgenommen. Teilweise versuchten mutmaßliche Drogendealer ihre Beteiligung mit Tricks zu verschleiern. Auch hier wurden Kokain und Marihuana gefunden und sichergestellt.