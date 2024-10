Schon wieder! Blindgänger in Hamburg gefunden – Entschärfung am Abend

Erneut ist auf dem Gelände der „Holborn Raffinerie“ in Heimfeld eine Bombe gefunden worden. Hier war es in den vergangenen Monaten bereits zu mehreren Kampfmittelfunden gekommen. Der Kampfmittelräumdienst ist im Einsatz und wird den Blindgänger entschärfen.

Schon seit Wochen finden Sondierungsarbeiten auf dem „Holborn“-Gelände an der Moorburger Straße statt. Im Zweiten Weltkrieg war das Gebiet rund um den Harburger Hafen Ziel von Bombenabwürfen der alliierten Streitkräfte. Viele Sprengkörper explodierten aber nicht. So schlummerte die Gefahr jahrzehntelang im Boden. Zuletzt wurde hier im Februar ein Blindgänger entdeckt.

Entschärfung soll am frühen Abend erfolgen

Am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr dann ein erneuter Fund. Diesmal eine 500 Pfund englische Fliegerbombe. Das Gelände und Bereiche der Moorburger Straße sowie der Schifffahrtsbereich auf der Süderelbe werden gesperrt. Wohnungen befinden sich nicht in der Nähe. Die Entschärfung soll am frühen Abend vorgenommen werden.

Erst am Samstagabend hat es Hamburg einen Großeinsatz wegen einer Weltkriegsbombe gegeben: Auf dem Gelände der Grundschule Altonaer Straße wurde in sechs Metern Tiefe ein Blindgänger gefunden. Lautsprecherwagen machten Durchsagen, die Polizei war mit rund 300 Kräften vor Ort, die jedes Haus betraten, an den Türen geklingelt und geklopft haben und die Bewohner aufforderten, den Gefahrenbereich zu verlassen. Wer nicht bei Freunden unterschlüpfen konnte, wurde auf die Notunterkünfte des Bezirks verwiesen, der HVV stellte Evakuierungsbusse. In dem betroffenen Gebiet leben rund 4000 Menschen, außerdem waren viele Partygänger dort unterwegs. Gegen Mitternacht war der Blindgänger erfolgreich entschärft.