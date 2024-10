Weltkriegsbombe gefunden – diese Meldung ist nichts, was bei Hamburgern für große Aufregung sorgt. Außer, das Ding liegt mitten in der Schanze und die Entschärfung muss an einem Samstagabend stattfinden. Wie räumt man ein Partyviertel? Dürfen die Kellner in den Bars noch abkassieren? Warum wurde ein Altenheim schon vor Tagen vorgewarnt, die Anwohner und Gastronomen aber nicht? Was ist, wenn jemand partout seine Wohnung nicht verlassen will? Und warum wurde die Bombe nicht einfach am Sonntag entschärft?