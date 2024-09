Wohnhaus in Hamburg nach Brand evakuiert! War’s der Feuerteufel?

Schon wieder brennen Mülltonnen im Bezirk Harburg: In der Nacht zu Montag geht ein Müllhaufen direkt neben einem Mehrfamilienhaus in Flammen auf. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr kann Schlimmeres verhindert werden. Treibt hier ein Feuerteufel sein Unwesen?

Bereits am Samstagabend musste die Feuerwehr im Hamburger Süden dreimal innerhalb einer Stunde ausrücken, weil ein mutmaßlicher Serienbrandstifter erneut mehrere Mülltonnen angezündet haben soll. Feuerwehr und Polizei beschäftigen sich bereits seit Wochen mit dem Fall. Der bislang unbekannte Täter ist nachts im Bezirk Harburg unterwegs und zündet Mülltonnen, Autos oder Bauwagen an, auch in gefährlicher Nähe zu Wohngebäuden.

Feuer griff bereits auf Gebäude über – Haus evakuiert

In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet an der Winsener Straße in Wilstorf ein Müllhaufen im Innenhof eines Wohngebäudes in Brand. Gegen 3.14 Uhr wurde die Feuerwehr zunächst wegen eines Kleinbrandes alarmiert. Einsatzleiter Pascal Haak berichtete der MOPO, dass die Alarmstufe noch vor dem Ausrücken erhöht wurde: „Es begann als kleines Feuer und wurde zu einem Feuer mit Gefahr für Menschenleben“, erklärte Haak.

Die Erdgeschosswohnung ist nach dem Feuer unbewohnbar.

Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte das Feuer „in die Zange“. Schon auf der Anfahrt erhielten sie den wichtigen Hinweis, dass man über eine Seitenstraße direkt in den Innenhof fahren könnte. Das Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr Harburg nutzte diese Information und fuhr direkt bis an das Feuer, während weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr von der Hauptstraße aus anrückten.

Zeitgleich mit den Löscharbeiten wurde das Wohngebäude vorsorglich evakuiert. „Zunächst bestand der Verdacht auf Verletzte“, sagte Haak. Glücklicherweise stellte sich nach der Sichtung der Bewohner heraus, dass niemand verletzt wurde. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Zur Brandursache konnte Haak am Sonntagabend keine Angaben machen und verwies auf die Polizei.