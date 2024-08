Brandserie in Harburg geht weiter: Auto steht in Flammen

Ist die Serie doch nicht gerissen? In Harburg ist vermutlich erneut ein Feuer gelegt worden. Diesmal traf es ein Auto, nachdem es der mutmaßliche Brandstifter zuletzt vor allem Müllcontainer abgesehen hatte – ist es das Werk eines Mannes, gegen den bereits ermittelt wird?

Das Auto – ein VW Passat in ohnehin schlechtem Zustand – soll schon längere Zeit unter der Brücke der B75 an der Hannoverschen Straße geparkt haben, als aus diesem in der Nacht zu Mittwoch plötzlich Qualm dringt.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Die Feuerwehr wird von Zeugen alarmiert – und trifft schnell genug ein, um zu verhindern, dass die Flammen auf andere Fahrzeuge übergreifen. Durch die ansteigende Hitze wurde ein neben dem VW Passat abgestellter weißer Transporter nur oberflächlich beschädigt. Rechts neben dem Volkswagen war die Parklücke glücklicherweise frei.

Die Kräfte hatten den Brand schnell gelöscht, verletzt wurde niemand. Sie übergaben den Einsatzort an die Polizei, die den Bereich als Tatort absperrte. Das Feuer, so ersten Ermittlungen zufolge, brach wohl im Innenraum aus – die Beamten gehen von Brandstiftung aus.

Erst eine Nacht zuvor hatte die Polizei einen 35-Jährigen festgenommen, der für ganz ähnliche Taten verantwortlich sein soll: Ihm wird vorgeworfen, mehrere Müllcontainer und Autos in Brand gesteckt zu haben – unter anderem auch an der Hannoverschen Straße am vergangenen Sonntag. Die Taten soll er teilweise auf dem Heimweg von der Arbeit im Krankenhaus begangen haben.

Ob der 35-Jährige – der nach seiner Festnahme mangels Haftgründen wieder frei kam – nun auch für den aktuellen Brand infrage kommt, ist unklar. Zusammenhänge werden geprüft. Die Ermittlungen der Kripo dauern an. (dg)