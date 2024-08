Beinahe wöchentlich werden in Hamburg Tankstellen überfallen. In den meisten Fällen entkommen die Täter mit Bargeld. Nicht so in Wilhelmsburg: Dort setzte sich ein 44-jähriger Angestellter zur Wehr, als ein maskierter Mann die Aral an der Mengestraße betrat und ihn mit einer Waffe bedrohte – während er am Brötchenschmieren war.