Drei Brände in einer Stunde – Serienbrandstifter hält Feuerwehr auf Trab

Wieder brennen Mülltonnen im Bezirk Harburg. Drei Mal in einer Stunde mussten die Feuerwehrkräfte ausrücken. Ein Täter konnte von der Polizei weiterhin nicht festgenommen werden.

In den vergangenen Wochen kam es im Bezirk Harburg zu einer Häufung von Kleinbränden. Es brannten Mülltonnen, alte Fahrzeuge oder Bauwägen. Die Polizei verfolgt mittlerweile nach jedem gemeldeten Kleinbrand den möglichen Brandstifter. Einmal waren Zivilfahnder so dicht am Brandstifter, dass sie eine qualmende Mülltonne noch rechtzeitig löschen konnten, bevor ein größeres Feuer entstand. Der Brandstifter entkam jedoch erneut.

Brandstifter schlägt wieder im Hamburger Süden zu

Nun schlug der Täter erneut in Harburg zu. Zuerst ging in der Nacht zum Sonntag gegen 22.04 Uhr eine Mülltonne an der Zitadellenstraße in Flammen auf. Passanten bemerkten den Brand, zogen die Tonne von weiteren Mülltonnen weg und alarmierten die Feuerwehr. Diese konnte das Feuer schnell löschen.

Hätten die Passanten die brennende Mülltonne nicht von den anderen Tonnen weggezogen, wäre das Feuer in der Zitadellenstraße größer geworden. Sebastian Peters Hätten die Passanten die brennende Mülltonne nicht von den anderen Tonnen weggezogen, wäre das Feuer in der Zitadellenstraße größer geworden.

Knapp 50 Minuten später folgte der nächste Einsatz. Anwohner der Kasernenstraße bemerkten gegen 22.55 Uhr Rauch, der aus einer Mülltonne auf dem Gelände der Technischen Universität Hamburg aufstieg. Dort hatte es bereits vor einigen Tagen gebrannt. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, löschten die Anwohner den Brand eigenständig.

Zur gleichen Zeit stand eine weitere Mülltonne an der Lühmannstraße in Eißendorf in Flammen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Eißendorf löschten das Feuer auf dem Parkplatz. Bei allen drei Bränden wurde niemand verletzt. Der Brandstifter entkam erneut.