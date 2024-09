Razzia in Billstedt: Fahnder entdecken Drogenhölle

Razzia in Billstedt: Fahnder haben in der Nacht zu Mittwoch ein Café an der Legienstraße unter die Lupe genommen – sie wurden fündig.

Den ganzen Abend über sahen die zivilen Beobachter, wie verdächtige Personen immer wieder nach draußen vor das Café traten, um dort auf Kunden zu treffen. Geld und Tütchen wechselten die Hände.

Fahnder entdecken Vorräte an Kokain und Heroin in Bunkerwohnung

Gegen 23 Uhr schlug die Polizei zu: Das Café wurde durchsucht und alle anwesenden Personen überprüft. Zwei Menschen wurden festgenommen. Sie hatten kleinere Mengen Drogen und größere Bargeldbeträge bei sich.

Darüber hinaus konnte der Schlüssel zu einer nahegelegenen Bunkerwohnung sichergestellt werden. Bei der Durchsuchung, bei der auch ein Spürhund zur Unterstützung herangezogen wurde, wurden relevante Mengen Kokain und Heroin gefunden. (mp)