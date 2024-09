Teenager kapert Linienbus und hinterlässt eine Schneise der Verwüstung

Ein 19-Jähriger hat am Sonntagvormittag einen leeren Linienbus von einem Betriebshof in Itzehoe geklaut und ist damit rund 15 Minuten durch die Stadt gefahren. Nachdem der führerscheinlose junge Mann zahlreiche parkende Autos gerammt hat, landete er ausgerechnet vor dem örtlichen Gefängnis an einer Mauer. Sein Motiv: Er wollte einfach mal einen Bus fahren.

Das hätte auch schlimmer ausgehen können: Der geistig zurückgebliebene Jugendliche war in den Betriebshof des Busunternehmens eingedrungen, hatte mehrere Schlüssel an sich gebracht, war zunächst mit zwei Gelenkbussen auf dem Gelände herumgefahren und hatte dabei mehrere Fahrzeuge gerammt. Dann bestieg er einen dritten Bus, ohne Gelenk, und machte sich auf den Weg Richtung Innenstadt.

Laut Polizeidirektion Itzehoe fuhr der 19-Jährige von der Gasstraße über die Shell-Tankstelle und weiter in die Potthofstraße, wo es zu weiteren Zusammenstößen mit zwei Fahrzeugen sowie einem Anhänger kam. Kurz darauf prallte der gekaperte Bus auf einen Unterstand für Einkaufswagen bei Edeka und beschädigte eine Ampel in der Adenauerallee.

Fahrt endet vor dem Gefängnis

Zum Ende der Fahrt landete der Bus auf dem Parkplatz des Itzehoer Amtsgerichts und fuhr sich vor der benachbarten Justizvollzugsanstalt fest. Auch hier wurden zwei parkende Autos schwer beschädigt. Bilanz der Crash-Tour: fünf beschädigte Fahrzeuge, ein zerdellter Anhänger, vier Busse und diverse weitere Kleinschäden – insgesamt rund 120.000 Euro Schaden, aber immerhin keine Verletzten.

Der 19- Jährige wurde nach der Fahrt von der Polizei festgenommen. Zu seinem Motiv gab er nur an, dass er gerne Bus fahren wollte. Er habe keinen Schaden anrichten wollen. Der geklaute Bus, an dem auch enormer Sachschaden entstand, wurde zurück auf den Betriebshof gebracht.