Keine U-Bahn, keine Busse – ein Verkehrschaos scheint dadurch vorprogrammiert. Doch ist dem auch so? Die MOPO fragte am Mittwochmorgen bei der Verkehrsleitzentrale nach: So ist die Lage auf Hamburgs Straßen.

Die Wilhelmsburger Reichsstraße ist frei, auch in Norderstedt und Langenhorn fließt der Verkehr. Aber: „Es ist etwas mehr los als sonst“, so ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale. Vor allem auf den Haupteinfallstrecken sei der Verkehr dichter. Da sei „mehr Druck drauf“, sagte der Sprecher. „Von einem Verkehrschaos kann man trotzdem nicht reden.“

Bus- und Bahn-Streik: So ist die Lage auf Hamburgs Straßen und Autobahnen

Man habe nirgendwo einen stehenden Verkehr, allenfalls würde es stocken. So zum Beispiel auf der A24 in Richtung des Horner Kreisels. Auch auf der A7 ist es voll, aber nicht voller als an jedem anderen Morgen.

Dass der Streik alleiniger Hauptfaktor für das etwas erhöhte Verkehrsaufkommen ist, sieht die Verkehrsleitzentrale nicht. Der Sprecher: „Auch die Wetterlage kann dazu geführt haben, dass mehr Menschen auf ihr Auto umgestiegen sind.“ Die Nachwehen des Sturms brachten auch noch am Mittwochmorgen starke Regenfälle nach Hamburg.

Und warum wird am überhaupt gestreikt? Hochbahn-Beschäftigte wollen so ihren Forderungen nach mehr Lohn Nachdruck verleihen. Die dritte Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Hochbahn ist für Donnerstag vorgesehen. Verdi fordert für die rund 6000 Hochbahn-Beschäftigten bei einer zwölfmonatigen Tariflaufzeit monatlich 600 Euro mehr Lohn. Zudem sollen Auszubildende monatlich zusätzlich 258 Euro und ein kostenloses Profiticket für den öffentlichen Nahverkehr erhalten. (dg)