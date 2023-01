Gewitter über Hamburg: Baum kracht auf fahrendes Auto

Wegen eines kurzen, schweren Gewitters über Hamburg musste die Feuerwehr am Dienstag mehrfach zu Einsätzen ausrücken. In Winterhude brachte ein Blitzeinschlag einen Baum zu Fall. Er landete auf der Straße – und begrub ein fahrendes Auto unter sich.

Um 17.30 Uhr meldete ein Anrufer der Hamburger Feuerwehr einen Blitzeinschlag: An der Ecke Maria-Louisen-Straße/Grasweg wurde ein Baum getroffen, der daraufhin auf die Fahrbahn fiel. Er traf fünf parkende Autos – und ein fahrendes. Durch den Aufprall zerbarst die Scheibe des PKW, die Fahrerin wurde von Glassplittern getroffen. Sie konnte nach Angaben der Feuerwehr am Einsatzort versorgt werden.

Feuerwehr im Einsatz: Schweres Gewitter in Hamburg

Die Freiwillige Feuerwehr war am Abend mit einem Fahrzeug im Einsatz, um den Baum zu zerteilen und die Autos wieder frei zu legen. Auch in anderen Teilen Hamburgs sorgten Sturmböen für umgestürzte Bäume, die Hamburger Feuerwehr musste nach eigenen Angaben mehrfach ausrücken.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für die Zeit zwischen 17 und 18 Uhr eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter über Norddeutschland ausgesprochen. Demnach wurden Windstärken von 80 bis 95 Kilometer pro Stunde erwartet – das entspricht Windstärke 9 bis 10. Auch in der Nacht zu Mittwoch bleibt es windig: Es sind Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 55 bis 65 Kilometer pro Stunde (Windstärke 7 bis 8) vorhergesagt. Insbesondere vor herabstürzenden Ästen oder Dachziegeln wird weiterhin gewarnt. (PS)