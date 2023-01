Wie in New York: Dieser neue Burger-Laden eröffnet in der Europa-Passage

Ein neuer Burger-Laden kommt nach Hamburg: In der Europa-Passage eröffnet „HOB‘S Hut of Burger“. Das Konzept von Gastronom Zulfikar Hussain: Burger wie aus New York. Das Rindfleisch ist halal. Sein erster Laden in Stuttgart kriegt viel Lob im Internet.

Burger-Läden gibt es in Hamburg viele. Trotzdem eröffnet Gastronom Zulfikar Hussain einen weiteren im zweiten Obergeschoss der Europa-Passage: Am 15. Februar feiert sein „HOB‘S Hut of Burger“ hier Eröffnung. Bei Alster-Blick kommen bei ihm dann Cheeseburger (7,30 Euro), Hot Chili Burger oder Veggie Burger (5,90 Euro) auf den Tisch – mit Pattys vom Lavasteingrill. Dazu gibt es doppelt frittierte Pommes und hausgemachte Milchshakes. Das Rindfleisch ist halal, wird also nach den muslimischen Speisevorschriften zubereitet.

„Ich habe mich viele Jahre darüber aufgeregt, dass es nirgendwo richtig gute Burger gibt“, sagt Zulfikar Hussain. „Deshalb haben meine Freunde mich gedrängt, selbst einen Burger-Laden aufzumachen.“ Dabei ist er eigentlich Architekt. Hussain kündigte für den Neuanfang seinen Job und reiste für ein paar Wochen nach New York: „Ich habe mich dort bei den besten Diner-Restaurants umgesehen, um von den Besten der Welt zu lernen.“

Zulfikar Hussain kaufte einen kleinen Imbisswagen in Stuttgart als Basis und baute eine Hütte (auf Englisch „Hut“) drum herum. Im Internet bekommt er für seine Burger viel positive Kritik. Bleibt abzuwarten, wie seine Kreationen in Hamburg ankommen. (sir)