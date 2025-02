Alle Tage wieder: Erneut Drogenrazzia im Phoenixviertel – zwei Festnahmen

Die Polizei Hamburg hat am Donnerstag die Räume eines Kulturvereins im Phoenixviertel (Harburg) durchsucht. Im Keller des Hauses fanden die Ermittler Drogen, zwei Männer wurden festgenommen. Erst am Tag zuvor hatte das LKA im Phoenixviertel ein Lager durchsucht – dort stieß die Polizei auf Amphetamin und illegales Glückspiel.

Die Durchsuchung am Donnerstag war der Polizei zufolge Teil eines größeren Einsatzes im Viertel, der zwischen 12.30 Uhr und 19.30 Uhr stattfand. Währenddessen wurden die Beamten auf den Kulturverein „White Lion“ an der Straße Beckerberg aufmerksam: Personen betraten die Räumlichkeiten – und verließen sie kurz darauf wieder. Der Verein war bereits in der Vergangenheit aufgefallen.

Razzia in polizeibekanntem Kulturverein im Phoenixviertel

Nach Angaben eines Reporters vor Ort erfolgte die Durchsuchung gegen 16 Uhr. Im Inneren des Vereins stießen die Ermittler auf zwei Männer, darunter den Betreiber. Im Keller stellten die Beamten geringe Mengen Marihuana und Kokain sicher und nahmen die Männer daraufhin fest.

Bei den Verdächtigen habe Gefahr im Verzug bestanden, sagte eine Polizeisprecherin der MOPO. Der Zugriff erfolgte daher ohne Durchsuchungsbeschluss.

Die Beamten nahmen den Betreiber mit auf die Wache und führten eine erkennungsdienstliche Behandlung durch, danach wurde er entlassen. Das bedeutet, dass seine Personalien aufgenommen und gespeichert wurden, Fotos und Fingerabdrücke erstellt. Haftgründe lagen laut Polizei nicht vor. Der zweite Mann war bereits am Einsatzort entlassen worden.

„White Lion“ immer wieder im Fokus der Polizei

Bereits im Februar 2022 gab es im „White Lion“ eine Drogenrazzia. Damals stellte die Polizei Marihuana und 36.000 Euro Bargeld sicher. Im September desselben Jahres wurde in den Vereinsräumen ein Dealer mit Gras und 500 Euro mutmaßlichem Dealgeld aufgegriffen.

Die Razzia am Donnerstag war bereits die zweite im Phoenixviertel innerhalb einer Woche: Erst am Mittwoch hatte das LKA ein Lager an der Konsul-Renck-Straße durchsucht und mehrere Männer festgenommen.

Im Lager fanden die Ermittler Amphetamin, Bargeld und illegale Glücksspielautomaten. Dass zwischen den Durchsuchungen ein Zusammenhang besteht, konnte die Sprecherin nicht bestätigen. (mp)