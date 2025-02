Immer wieder Phoenixviertel: Razzia in Harburg

Drogenrazzia im Phoenixviertel: Am Mittwochnachmittag hat die Polizei einen Lagerraum in Harburg durchsucht. Dabei stellte sie Drogen, Dealgeld und illegale Glücksspielautomaten sicher. Drei Männer wurden festgenommen.

Das Drogendezernat des LKA ist am Mittwochnachmittag Hinweisen nachgegangen, wonach in einem Lagerraum an der Konsul-Renck-Straße/Ecke Wilstorfer Straße mit Drogen gehandelt wird. Auch illegales Glücksspiel sollte dort betrieben werden.

Razzia in Harburg: Drogen und Glücksspiel im Phoenixviertel

Gegen 16.30 Uhr und noch vor Beginn der Razzia hielten die Beamten in der Nähe des Lagers zwei Personen fest, die geringe Drogenmengen bei sich führten. Danach nahm sich die Polizei das Lager vor, wie ein Sprecher sagte. Da auf ein Klopfen der Einsatzkräfte niemand reagierte, öffnete der technische Zug der Bereitschaftspolizei die Tür.

Im Lager stieß sie auf drei Männer. Sie alle sollen sich illegal in Deutschland aufhalten und wurden festgenommen. Des Weiteren stellte die Polizei eine geringe Menge Amphetamin, Verpackungsmaterial und 300 Euro Bargeld sicher. Auch fand man im Keller des Lagers drei illegale Glücksspielautomaten und 2500 Euro.

Gefahr im Verzug

Laut der Polizei Hamburg bestand Gefahr im Verzug, die Razzia wurde daher ohne Durchsuchungsbeschluss durchgeführt. Insgesamt waren rund 40 Kräfte im Einsatz, darunter auch zwei Polizeihundeführer.

Da gegen die Männer keine Haftgründe vorlagen, wurden sie nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Polizei ermittelt gegen die drei wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts. Ob gegen sie auch wegen gemeinschaftlichem Drogenhandel ermittelt wird, werde derzeit geprüft, so der Sprecher. (mp)