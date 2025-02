Drogen und Kinderpornos: SEK stürmt Wohnung von 21-Jährigem

Die Polizei Rotenburg hat am Dienstagabend die Wohnung eines 21-jährigen durchsucht. Dabei wurde sie durch Spezialkräfte unterstützt. Der Mann soll mit Drogen gehandelt und Missbrauchsdarstellungen verbreitet haben. Drogen, Datenträger und eine Waffe wurden sichergestellt.

Der Zugriff erfolgte gegen 20.30 Uhr in einem Objekt an der Brockeler Straße. In der Wohnung traf die Polizei auf den Tatverdächtigen.

Rotenburg: Polizei durchsucht Wohnung von 21-Jährigem

Die Ermittler durchsuchten die Wohnung und stellten mehrere Datenträger, Drogen und eine Schreckschusswaffe sicher.

Da laut Polizei keine Haftgründe gegen den Mann vorlagen, wurde der 21-Jährige nach Ende der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (mp)