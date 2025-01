Chrupalla kommt: Nächste Großdemo in Hamburg erwartet

Am Sonntag plant die AfD im Süden Hamburgs eine Wahlkampfveranstaltung. Dabei soll der Bundesvorsitzende Tino Chrupalla einen Vortrag halten. Bei der Polizei wurden zwei Versammlungen und ein Aufzug mit Hunderten Teilnehmern angemeldet, die sich gegen den Auftritt richten.

Die Wahlkampfveranstaltung soll um 16 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle am Alten Postweg beginnen. In der Vergangenheit kam es bei ähnlichen Veranstaltungen der AfD stets zu Gegendemos. Zuletzt waren am 16. Januar in der Innenstadt mehr als 15.000 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen einen Auftritt von Alice Weidel zu protestieren.

Nun kommt ihr Co-Vorsitzender Tino Chrupalla nach Hamburg: Es ist bereits das dritte Mal, dass die städtische Halle an die Partei vermietet werden muss, obwohl die Nutzungsverordnung längst geändert werden sollte.

Laut einem Sprecher der Polizei sei man auf die Veranstaltung vorbereitet, stelle ein entsprechendes Aufgebot vor Ort bereit. Zur genauen Zahl der eingesetzten Beamten gab es keine Angaben. Die Vorbereitungen für den Großeinsatz begannen bereits am Freitag.

In der Halle werden etwa 1000 Teilnehmer erwartet, alle mussten sich vorher anmelden. Ihnen werden voraussichtlich weit mehr als 1000 Gegendemonstranten gegenüberstehen, die sich auf zwei Versammlungen und einen Aufzug verteilen.

Zum einen ruft das Harburger Bündnis „Demokratie und Zusammenleben in Vielfalt“ unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“ zu einer Versammlung auf, die mit einer Kundgebung um 15 Uhr vor der St. Paulus-Kirche direkt am Bahnhof Heimfeld beginnt. Die Veranstalter rechnen hier mit 100 Teilnehmern. Die Jusos Harburg erwarten etwa 300 Teilnehmer bei ihrem Aufzug unter dem Motto „Harburg steht für Vielfalt, nicht für Hetze“, der von der Schwarzenbergstraße aus durch Heimfeld bis vor die Friedrich-Ebert-Halle ziehen soll.

Die mit Abstand größte Veranstaltung wird von der SPD organisiert. Unter dem Motto „Harburg steht zusammen“ werden etwa 1000 Menschen (laut Veranstalter) um 15 Uhr am Harburger Platz starten.