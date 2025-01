Im „Docks“ auf der Reeperbahn findet am Samstagabend die „Redlight Fightnight“ statt. Die Teilnehmer treten im Boxen, Kickboxen und MMA gegeneinander an – doch unter den an angemeldeten Kämpfern ist auch ein bekannter Neonazi aus Braunschweig. Veranstalter „Hamburg Underground Fights“ zieht jetzt Konsequenzen und erklärt, wie es überhaupt soweit kommen konnte.