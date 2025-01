Die AfD hat rund 1000 handverlesene Anhänger am 26. Januar in die Friedrich-Ebert-Halle in Heimfeld eingeladen, zu einem Auftritt des Co-Parteichefs Tino Chrupalla. Es ist bereits das dritte Mal, dass Hamburg die städtische Halle an die in Teilen rechtsextreme Partei vermieten muss, dabei sollte die Nutzungsverordnung längst geändert werden. In wenigen Wochen wird die AfD sich erneut einmieten. Wie kann das sein?