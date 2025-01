Großdemo gegen Alice Weidel in Hamburg: „Sie ist so dumm, sie soll den Mund halten!“

Schon oft haben die Veranstaltungen der AfD-Fraktion im Hamburger Rathaus für Proteste vor der Tür gesorgt. Der Besuch von Alice Weidel am Donnerstagabend (19 Uhr) ist besonders. Zahlreiche Gruppen haben zu Demonstrationen und Protesten aufgerufen. Die Polizei richtet sich auf einen Großeinsatz ein. In unserem Liveblog halten wir Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden:

16.52 Uhr: „Es laufen noch ein paar Vorbereitungen“, sagt einer der Veranstalter auf dem Demonstrationswagen. Die Polizei soll jetzt die Kirchenallee absperren.

16.30 Uhr: Nach und nach treffen am Hamburger Hauptbahnhof die ersten Demonstranten ein. Einige haben Regenbogenflaggen bei sich, andere beschriften noch schnell ihre Schilder. Viele Plakate richten sich auch gegen US-Tech-Milliardär Elon Musk: „Weidel und Musk, Lüge und Hass, was soll das?“ steht auf dem Schild von Rosemarie (72). Sie erinnert sich an die Erzählungen ihrer Eltern über das Dritte Reich. „Wie sich das jetzt entwickelt, besonders im letzten Jahr mit Alice Weidel, Elon Musk und Donald Trump, das ist wie ein Zeitraffer zurück auf diese Zeit hin.“ Ihr Botschaft an Alice Weidel: „Sie ist so dumm. Sie soll einfach den Mund halten!“

Zuletzt hatte Musk Weidel mit einem Live-Gespräch auf seiner Plattform X über Deutschland hinaus zu einem großen Bekanntheitsgrad verholfen. Das Gespräch war der Höhepunkt einer groß angelegten pro-AfD-Aktion, die der Unternehmer und Trump-Vertraute kurz vor Weihnachten gestartet und mit der er viel Unruhe in den Bundestagswahlkampf gebracht hatte.

16 Uhr: Mehrere Mannschaftswagen der Hamburger Polizei stehen an der Kirchenallee – direkt gegenüber dem Hauptbahnhof. Noch ist die Lage ruhig, ab 17 Uhr startet von hier eine Großdemo des „Bündnisses gegen Rechts“ unter dem Motto „Alle gegen Alice Weidel und die AfD“.

– Vor fast genau einem Jahr waren in Hamburg 180.000 Menschen gegen Rechtsextremismus und neonazistische Netzwerke auf die Straße gegangen. Hintergrund war das Bekanntwerden eines Treffens radikaler Rechter mit Politikern von AfD, CDU und Werteunion in Potsdam.

– AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann zeigte sich von der Reaktion Tschentschers empört. „Während friedfertige Bürger unserer Veranstaltung beiwohnen möchten, planen Linke gewaltsame Blockaden“, sagte er. „Anstatt diese Gewaltandrohungen konsequent zu verurteilen, fällt dem Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher nichts weiter sein, als von „ungebetenen Gästen“ im Rathaus zu fabulieren und die Stimmung weiter anzuheizen.“

– Auch Verkehrssenator Anjes Tjarks von den Grünen und CDU-Landes- und Fraktionschef Dennis Thering äußerten sich kritisch zum Auftritt Weidels im Rathaus. „Hamburg ist sich einig!“, schrieb Tjarks über einen Repost zu Tschentschers Nachricht. Konkreter wurde Thering: „Es ist traurig, dass in unserer schönen Freien und Hansestadt Hamburg heute eine Anhängerin Russlands auftritt und ihren Hass verbreitet“, schrieb er bei X. Wer Hass und Hetze säe, brauche sich über Protest nicht zu wundern. „Ich schließe mich an, Alice Weidel ist in Hamburg nicht willkommen!“

Weidel-Besuch: Tschentscher spricht von ungebetenen Gästen

– Vor dem Besuch von Weidel hat Bürgermeister Peter Tschentscher an die in der Verfassung der Hansestadt festgeschriebene Vielfalt und Weltoffenheit erinnert. „Denn manchmal hat man auch im Rathaus ungebetene Gäste“, schrieb der SPD-Politiker auf der Plattform X. „Aber unsere Demokratie ist stark und wehrhaft.“

Der Tag sei ein guter, „um an die Hamburgische Verfassung zu erinnern“, schrieb Tschentscher und fügte seinem Post ein Bild der Präambel an. Dort ist festgeschrieben, dass die Stadt die Würde und Freiheit aller Menschen schützt. „Sie setzt sich gegen Rassismus und Antisemitismus sowie jede andere Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ein“, heißt es dort weiter. Und: „Sie stellt sich der Erneuerung und Verbreitung totalitärer Ideologien sowie der Verherrlichung und Verklärung des Nationalsozialismus entgegen.“

Polizei und Rettungsdienst mobilisieren Einsatzkräfte vor Großdemo

– Weidel wird von einer großen Gegendemonstration (Titel: „Alle gegen Alice Weidel und die AfD“) des „Bündnisses gegen Rechts“ in Empfang genommen werden, die um 17 Uhr am Hauptbahnhof Ausgang Kirchenallee startet. Nach einer Zwischenkundgebung in der Mönckebergstraße um 17.45 Uhr wollen die Demonstranten weiter Richtung Rathausplatz ziehen, wo sie gegen 18.10 Uhr zu einer Abschlusskundgebung erwartet werden. Außerdem plant ein Teil des Netzwerks „Widersetzen“, das Rathaus entlang der Bannmeile zu umzingeln.

Die Polizei geht von etwa 2000 Teilnehmern aus, es werden auch Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei hinzugezogen. Der Veranstalter rechnet mit einer deutlich höheren Zahl. Außerdem sind zwei kleinere Demonstrationen in der Nähe des Rathauses angemeldet worden.

– Alice Weidel wird am Donnerstag um 19 Uhr im Rahmen des Events „Fraktion im Dialog“, das die Hamburger AfD regelmäßig veranstaltet, im Hamburger Rathaus auftreten. Das Motto: „Schiffbruch für die Ampel: Hamburg und Deutschland wieder auf Kurs bringen“.