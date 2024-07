Männer sollen Geldtransporter in Hamburg überfallen haben – und das ist nicht alles

Maskiert und bewaffnet warteten sie auf den richtigen Moment – dann schlugen sie zu: Am Silvestermorgen 2022 überfielen drei Männer einen Geldtransporter in der Möllner Landstraße und erbeuteten fast 200.000 Euro. Nun stehen zwei der mutmaßlichen Täter vor Gericht. Doch der Überfall ist nicht der einzige Vorwurf gegen die Männer.

Mit einem bislang unbekannten Mittäter sollen der 24-jährige C. und der 20-jährige G. am 31. Dezember 2022 einen Geldtransporter vor der Commerzbank-Filiale in der Möllner Landstraße überfallen haben. Dunkel gekleidet und maskiert hätten die Männer die zwei Mitarbeiter der Firma „Prosegur“ abgefangen, die gerade in Richtung Commerzbank gingen. „Das ist ein Überfall! Geld her!“, sollen die Angeklagten dabei gerufen haben, während sie die beiden Mitarbeiter mit einer Waffe bedrohten.

Mutmaßliche Räuber müssen sich vor Jugendkammer verantworten

Nachdem sie einem der Mitarbeiter seine geladene Dienstwaffe abgenommen hatten, sollen sie beiden Mitarbeitern Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Danach hätten sie vier der fünf Geldkassetten in dem Transporter geraubt – und dabei rund 182.000 Euro erbeutet. Daraufhin flohen die Täter zu Fuß.

Ab Mittwochmorgen müssen sich die beiden Angeklagten nun wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor der Jugendkammer des Landgerichts Hamburg verantworten. Doch damit nicht genug: Dem 24-jährigen G. wird zudem der unerlaubte Besitz von Betäubungsmitteln vorgeworfen. Er soll im Oktober 2023 in seinem Zimmer in Mümmelmannsberg zehn Tabletten des Schmerzmittels Oxycodon aufbewahrt haben – unbefugt.

Weitere Vorwürfe gegen Angeklagte

Und auch auf seinen Mitangeklagten kommt ein weiterer Vorwurf zu: So soll C. zwischen Januar und Juli 2023 in zwölf Fällen ohne Führerschein hinter dem Steuer eines Mercedes Coupé erwischt worden sein. Auch seinem zwölfjährigen Neffen habe er bei einer Gelegenheit erlaubt, das Auto auf einem öffentlichen Parkplatz zu fahren. Dabei habe der 20-Jährige den Jungen gefilmt.

Fast genau ein Jahr nach dem Überfall gab es ganz in der Nähe einen ähnlichen Raub: Am 29. Dezember 2023 wurde ein 53-jähriger Sicherheitsmitarbeiter direkt am Billstedt-Center am Lorenzenweg von einem Mann mit einer Schusswaffe überfallen. Der Täter erbeutete dabei einen Geldkoffer und konnte zunächst flüchten – im April dieses Jahres wurde jedoch ein Tatverdächtiger festgenommen. (mp)