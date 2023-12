Bewaffneter Überfall auf Geldtransporter in Hamburg – Täter auf der Flucht!

In Billstedt hat es am Freitagabend einen bewaffneten Überfall auf einen Geldtransporter gegeben. Der oder die Täter sind auf der Flucht.

Der Überfall ereignete sich gegen 17.20 Uhr am Lorenzenweg direkt am Billstedt-Center. Von dem oder den Räubern fehlt bislang jede Spur. Eine Fahndung mit diversen Streifenwagen läuft, auch ein Polizei-Hubschrauber ist im Einsatz.

Beim Billstedt-Center: Überfall auf Geldtransporter – ein Mann leicht verletzt

Der Fahrer des Geldtransporters ist nach ersten Informationen nicht verletzt worden. Ein Kollege soll mit einer Platzwunde am Kopf leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

Vor fast auf den Tag genau einem Jahr gab es ganz in der Nähe einen ähnlichen Überfall: Am 31. Dezember 2022 hatten an der Möllner Landstraße drei maskierte Männer Angestellte eines Sicherheitsdienstes mit Waffen bedroht und mit Reizgas besprüht. Die Täter erbeuteten damals mehrere Geldkassetten. (elu/roeer)