„Schlechter Scherz” oder Verbrechen? Menschlicher Schädel in Waldstück gefunden!

Gruselige Entdeckung bei Hamburg: In Welle (Landkreis Harburg) wurde am vergangenen Mittwoch in menschlicher Schädel gefunden. Dieser lag auf einem Haufen von Ästen und Laub in einem kleinen Waldstück.

Es scheint, als wäre der Schädel bewusst dort platziert worden, da er gut sichtbar war. Es sei daher unwahrscheinlich, dass er lange an dieser Stelle gelegen hat, so die Polizei.

Menschlicher Schädel in Waldstück gefunden

Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass es sich tatsächlich um einen echten menschlichen Schädel handelt. Weitere Ermittlungen sollen nun klären, ob es sich lediglich um einen „schlechten Scherz“ handelt, teilt die Polizei weiter mit.

Zur Aufklärung bittet die Polizei in Buchholz dringend um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz (04181) 2850 zu melden. (mp)