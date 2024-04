Kreativ-Planet in der City: Hier gibt es jetzt Kurse für Hip-Hop und Graffiti

Früher wurden hier Tennisschläger, Fußballtrikots, Laufschuhe & Co verkauft – nun kommt hier richtig viel Bewegung rein! Die Billstedter „HipHop Academy“ veranstaltet im ehemaligen „Karstadt-Sports“-Gebäude in der Mönckebergstraße 2 bis 4 künftig Workshops. Ab sofort können Hamburger in dem ehemaligen Sportgeschäft Tanzen und Sprayen lernen – bei einer echten Legende der Hamburger Szene.

Das gesamte Gebäude wurde bereits mit Graffiti besprüht. Was vor fünf Jahren ein Skandal gewesen wäre, ist jetzt ganz offiziell Teil des neuen Konzepts zur „kreativen Zwischennutzung“ des im Oktober 2020 verlassenen Gebäudes. Die „HipHop Academy“ ist seit Anfang März einer von zahlreichen Untermietern, die dem leerstehenden Kaufhaus, genannt „Jupiter“, mit kreativen Angeboten wieder Leben einhauchen sollen. Der Vertrag läuft erstmal nur bis Ende Juni und kann danach eventuell verlängert werden.

Hip-Hop-Kurse und Graffiti-Workshops in der Mönckebergstraße

Ab sofort gibt es dort von der Billstedter Akademie zahlreiche Workshops – direkt in der Innenstadt. „Mit dem neuen Standort wollen wir die Hip-Hop-Kultur in die Mitte der Gesellschaft transportieren“, sagt Dörte Inselmann, Geschäftsführerin der „Stiftung Kulturpalast“, zu dem der die „HipHop-Academy“ gehört. So sollen die tausenden Hamburger, die täglich an dem Gebäude vorbeikommen, für die Szene begeistert werden.

Wer will kann im „Jupiter“ kostenlos alte Kleidung von Profis verschönern lassen. Florian Quandt Wer will, kann im „Jupiter“ kostenlos alte Kleidung von Profis verschönern lassen.

Es werde sowohl Tanzkurse als auch Graffiti-Workshops geben. Besprüht wird so ziemlich alles: T-Shirts, Jutebeutel oder eben die Wände zwischen Rolltreppen und ehemaligen Umkleidekabinen. Die genauen Zeiten findet man im Internet.

Unabhängig von den Kursen, kann man natürlich auch zu den regulären Öffnungszeiten (Montag und Dienstag: 10 bis 21 Uhr, Mittwoch bis Samstag: 10 bis 24 Uhr, Sonntag: 10 bis 18 Uhr) vorbeikommen. Jeder sei herzlich eingeladen, einfach drauflos zu tanzen und zu sprühen oder die Graffiti-Ausstellung „Female Frames“ zu begutachten.

Wer wirklich etwas lernen will, geht zu ihm: SonnyTee, Hamburger Meister im Solo-Breakdance und Künstlerischer Leiter der „HipHop-Academy“, wird selbst einige Kurse leiten. Er prägt die Szene in Hamburg schon seit ihren Anfängen in den 80er Jahren.

Der Hamburger Sprayer und Tänzer SonnyTee (l.) mit seinem Kollegen Stock La Rock. Florian Quandt Der Hamburger Sprayer und Tänzer SonnyTee (l.) mit seinem Kollegen Stock La Rock.

Er freut sich besonders auf den Sommer. „Vielleicht können wir da sogar draußen auf der Straße vor dem Gebäude tanzen.“ Spätestens dann kommt wirklich keiner mehr an ihm und der Hamburger Hip-Hop-Szene vorbei.