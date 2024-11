Kinder der „Block House“-Erbin entführt: 35-Jähriger auf Zypern verhaftet!

In der Silvesternacht im vergangenen Jahr wurden die Kinder der der „Block House“-Erbin Christina Block von Dänemark nach Hamburg entführt. Wie jetzt bekannt wurde, ist ein mutmaßlicher Tatverdächtiger verhaftet worden.

Wie die Hamburger Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen meldete, wurde ein 35-jähriger Mann verhaftet, der dringend verdächtig ist, an einer Entführung beteiligt gewesen zu sein. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen soll der portugiesische und israelische Staatsangehörige dem Vater der Kinder zusammen mit weiteren Personen in Dänemark aufgelauert, ihn angegriffen und ihm die in seiner Obhut befindlichen Kinder mit Gewalt entzogen haben.

Kinder der „Block House“-Erbin entführt: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gegen den Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg ein internationaler Haftbefehl erlassen und am 27. September 2024 bei der Einreise Zypern vollstreckt. Zivilfahnder des LKA brachten ihn nach Hamburg, wo er sich seit November 2024 in Untersuchungshaft befindet. Weitere Auskünfte könnten vor dem Hintergrund laufender Ermittlungen nach wie vor nicht erteilt werden, heißt es.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Deutschland schiebt ab – dieses Pflegeheim zeigt mögliche gesellschaftliche Folgen

– Jung, weiblich, Koks-Dealerin: Der außergewöhnliche Prozess um Hannah G.

– Glück gehabt, Villa gewonnen: Plötzlich gehört Sabine ein Millionen-Anwesen

– Große Rätselbeilage mit jeder Menge Knobelspaß

– 20 Seiten Sport: Magaths Mahnung an den HSV & St. Pauli-Joker Andreas Albers über spätes Kiez-Glück

– 28 Seiten Plan7: It’s Showtime! Es wird „bunt, lustig und verrückt“ bei „Schmidts Winterglitzer“ & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Die Hamburger Unternehmerin Christina Block und ihr Ex-Mann streiten seit Jahren um das Sorgerecht für die beiden jüngeren ihrer vier Kinder im Alter von etwa 10 und 13 Jahren. Seit Ende August 2021 leben diese bei ihrem Vater in Dänemark, nachdem sie von einem Besuch bei ihm nicht zur Mutter zurückgekehrt waren. Das Hanseatische Oberlandesgericht, das im Oktober 2021 der Mutter das Aufenthaltsbestimmungsrecht zugesprochen hatte, entschied am 19. Februar 2024, dass deutsche Gerichte nicht mehr zuständig seien. Die Kinder hätten inzwischen ihren verfestigten Lebensmittelpunkt in Dänemark. Gegen die Entscheidung des Gerichts hat Christina Block Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingelegt.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ja, sie sind bei mir“: Der brutale Streit um die Kinder der „Block House“-Erbin

In der Silvesternacht vergangenen Jahres waren die 13-jährige Tochter Klara von „Block House“-Erbin Christina Block und ihr drei Jahre jüngerer Bruder Theodor in einer Nacht-und-Nebel-Aktion von Unbekannten nach Deutschland gebracht worden. Stephan Hensel, der Vater der Kinder, sei von den vermummten Angreifern niedergeschlagen worden, hieß es. Nach einem Gerichtsbeschluss musste die Mutter sie aber wieder nach Dänemark gehen lassen. Gegen die 51-Jährige und ihren Vater Eugen Block, Gründer der Restaurant-Kette „Block House“, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Vorwurfs der Entziehung Minderjähriger. Sie werden verdächtigt, die Kindesentziehung in der Silvesternacht organisiert und mithilfe weiterer Beschuldigter durchgeführt zu haben. Bereits mehrfach ließ die Staatsanwaltschaft Geschäfts- und Privaträume durchsuchen.

Christina Blocks Anwalt in der Strafsache hatte dazu erklärt, sie habe zu keinem Zeitpunkt dritten Personen einen Auftrag erteilt, ihre Kinder mit Gewalt aus Dänemark nach Hamburg zu verbringen.