Seit Jahren streiten sich Christina Block, die Tochter von Steakhaus-Gründer Eugen Block, und ihr Ex-Mann Stephan Hensel unerbittlich um die eigenen Kinder. Nun wurden zu Silvester zwei der vier Kinder dem Vater gewaltsam entrissen. Laut Polizei wurde er von einem regelrechten Überfallkommando angegriffen und verprügelt, die Kinder Klara (13) und Theodor (10) in ein Auto gezerrt. Eine Entführung? Einen Tag später die überraschende Wende: Die Kinder sind bei der Mutter – und Stephan Hensel erhebt nun schwere Vorwürfe. Das Vorgehen erinnert an einen Vorfall im Jahr 2022. Damals griff die Polizei rechtzeitig ein.

Seit Jahren streiten sich Christina Block, die Tochter von Steakhaus-Gründer Eugen Block, und ihr Ex-Mann Stephan Hensel unerbittlich um die eigenen Kinder. Nun wurden zu Silvester zwei der vier Kinder dem Vater gewaltsam entrissen. Laut Polizei wurde er von einem regelrechten Überfallkommando angegriffen und verprügelt, die Kinder Klara (13) und Theodor (10) in ein Auto gezerrt. Eine Entführung? Einen Tag später die überraschende Wende: Die Kinder sind bei der Mutter – und Stephan Hensel erhebt nun schwere Vorwürfe. Das Vorgehen erinnert an einen Vorfall im Jahr 2022. Damals griff die Polizei rechtzeitig ein.

0.17 Uhr in der Neujahrsnacht: Vor dem Restaurant „Caféodora“ im dänischen 4000-Einwohner-Ort Gravenstein, in dem auch gerne die Königsfamilie den Jahreswechsel verbringt, sehen sich Stephan Hensel und seine zwei Kinder das Feuerwerk an. Aus der Dunkelheit nähern sich fünf Männer, teilweise sind sie maskiert. Sie greifen Hensel an, ringen ihn zu Boden, schlagen auf ihn ein.

Die Mutter feierte Silvester in Hamburg

Die Kinder – der Junge trägt ein gestreiftes Hemd, das Mädchen einen Teddy-Pulli – werden an den Armen gepackt und in ein Auto gezerrt. Die Täter flüchten in zwei in Deutschland zugelassenen Autos: ein Citroen und ein Mercedes. Um 0.30 Uhr passieren die Fahrzeuge die Grenze, wie ein dänischer Polizeisprecher der MOPO bestätigte. Mittlerweile soll die Hamburger Polizei die Wagen in Deutschland gefunden haben.

Christina Block feierte zur Zeit des Überfalls mit ihrem aktuellen Partner, dem Ex-Sportmoderator Gerhard Dellling, im familieneigenen „Grand Elysée“ an der Rothenbaumchaussee den Jahreswechsel. Nur wenige Stunden später befinden sich nun die mutmaßlich entführten Kinder in der Obhut der Mutter.

Christina Block feierte Silvester zusammen mit Partner Gerhard Delling in Hamburg – während ihr Ex-Mann in Dänemark angegriffen wurde. sandra biegger Christina Block feierte Silvester zusammen mit Partner Gerhard Delling in Hamburg.

Polizei und Staatsanwaltschaft geben auf Nachfrage bekannt: „Es bestehen derzeit keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass eine Gefahr für die Kinder besteht.“ Es werde geprüft, ob und in welcher Form strafrechtlich relevantes Verhalten vorliege. Die Ermittlungen befänden sich am Anfang, würden ergebnisoffen und zusammen mit dänischen Behörden geführt.

Die Ermittler müssen sich durch ein Geflecht von Verfahren, Urteilen und Entscheidungen deutscher und dänischer Gerichte kämpfen. Die Kurzform: Erst hatte ein Amtsgericht Hensel das Recht zur Aufenthaltsbestimmung zugesprochen, ehe das Oberlandesgericht Hamburg dies der Mutter zusprach. Doch dann kamen die Kinder 2021 aus einem Urlaub in Dänemark, wo Hensel seit einigen Jahren lebt, nicht mehr zurück.

Die hiesigen Behörden nahmen ihrerseits Ermittlungen auf, befragten dabei auch die betroffenen Kinder. Im Februar 2023 urteilte ein Familiengericht in Sønderborg zugunsten Hensels; nach Anhörung eines Gutachters sei das Gericht zur Auffassung gekommen, dass eine Rückführung zur Mutter ein Risiko für die Kinder darstellen würde. Die Kinder wollten zudem nicht zurück zur Mutter. Die dänische Behörde setzten damit das Hamburger Urteil nicht um. Sie räumte der Mutter, die offiziell noch das Sorgerecht haben soll, aber ein Besuchsrecht ein.

„Er sieht das Wohl seiner Kinder gefährdet“

Stephan Hensel wollte sich nicht persönlich zu dem Sachverhalt äußern. Sein Anwalt sagte der MOPO aber, es sei naheliegend, dass die Mutter in einer Form mit der Entführung zu tun habe. Sein Mandant sei in großer Sorge, dass noch weitere Aktionen folgen könnten. „Er sieht das Wohl seiner Kinder gefährdet.“

Das könnte Sie auch interessieren: Drogen, Digitalisierung, Hauptbahnhof: Der Anpack-Plan des neuen Polizeichefs

Der Anwalt spekuliert, dass eventuell dieselbe Firma für die Durchführung des Überfalls verantwortlich sein könnte, die Christina Block bereits 2022 angeheuert haben soll: Damals sollen Mitarbeiter der Firma das Haus von Hensel in Dänemark beobachtet haben. Sie wurden von der dänischen Polizei in Gewahrsam genommen. Schon damals habe sein Mandant eine Entführung vermutet.

Am Dienstagabend bestätigte Christina Block, „dass sich meine Kinder Klara und Theodor bei mir befinden. Die Kinder sind wohl auf. Ich bitte um Verständnis, dass ich vor allem aus Fürsorge um das Wohl meiner Kinder zur Zeit keinerlei weitere Erklärungen abgebe.” Block und Hensel haben insgesamt vier gemeinsame Kinder, eine 15-jährige Tochter lebt bei der Mutter in Hamburg, eine weitere Tochter beim Vater.