Razzia im Block-Hotel – Ermittlungen wegen Kindes-Entführung

Nächste Stufe im Drama um die entführten Block-Kinder: In Rotherbaum ist das „Grand Elysée“ von Ermittlern der Polizei durchsucht worden. Das Hotel gehört Eugen Block, Vater von Christina Block, die sich mit ihrem Ex Stephan Hensel seit Jahren einen erbitterten Sorgerechtsstreit liefert.

Im Fokus der Ermittler standen vor allem Büros des Gebäudes in Alsternähe und die Firmenzentrale in Langenhorn. Mehrere Stunden dauerte der Einsatz am Donnerstag. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft: „Die Maßnahme diente der Auffindung weiterer Beweismittel. Nähere Angaben sind aktuell nicht möglich.“ Ob etwas sichergestellt wurde, ist unbekannt.

Seit knapp neun Jahren schwelt der Streit

Zwischen dem geschiedenen Ehepaar tobt seit langem ein Sorgerechtsstreit. Christina Block und Stephan Hensel hatten 2005 geheiratet. Zehn Jahre später ließen sie sich scheiden. Drei Kinder blieben bei der Mutter, eins beim Vater, der später nach Dänemark zog.

Im Sommer 2021 kehrten die heute 13-Jährige und ihr Bruder nach einem Besuch nicht wie vereinbart nach Hamburg zur Mutter zurück. Der Streit mündete in eine Entführung der Kinder in der Silvesternacht. Mittlerweile sind die Kinder dank einer Gerichtsentscheidung aber wieder beim Vater.

Das „Grand Elysée“-Hotel war bereits wenige Tage nach besagter Entführung durchsucht worden, genau wie das Wohnhaus der Unternehmerin. Christina Block, gegen die zuletzt ein europäischer Haftbefehl aufgehoben wurde und in Hamburg wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger ermittelt wird, will weiter um das Sorgerecht der Kinder kämpfen. (dg)