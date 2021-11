Im öffentlichen Nahverkehr in Hamburg kommt es regelmäßig zu Störungen, Umleitungen, Ausfällen, Bauarbeiten oder Verspätungen. Egal ob S-Bahn, U-Bahn oder Bus: Die MOPO hält Sie in diesem Ticker auf dem Laufenden.

S21/S31: Sperrung der Verbindungsbahn

01.11.2021, 15.53 Uhr: Wegen Gleisbauarbeiten fahren die Züge der S-Bahn-Linien S21 und S31 vom Hauptbahnhof in Richtung Altona an drei Tagen durch den City Tunnel und nicht über die Verbindungsbahn. Die Stationen Dammtor, Sternschanze und Holstenstraße entfallen dadurch.

Konkret betrifft das alle S21/S31-Fahrten am Donnerstag, 4. November zwischen 21 Uhr und 4 Uhr morgens, am Mittwoch, 10. November zwischen 21 Uhr und 4 Uhr sowie am Donnerstag, 11. November zwischen 21 Uhr und 4 Uhr morgens.

Das ist der Hamburger Verkehrsverbund (HVV)

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) ist ein Verkehrs- und Tarifverbund und sorgt als Dachverband laut eigener Aussage dafür, dass der ÖPNV (egal ob U-Bahn, S-Bahn, Regio oder Bus) in Hamburg geordnet funktioniert.

Zum Angebot des HVV zählen vier U-Bahn-Linien (betrieben von der Hochbahn), sechs S-Bahn-Linien (betrieben von der S-Bahn Hamburg, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn), drei A-Bahn-Linien (betrieben von der AKN), über 700 Buslinien (betrieben von der Hochbahn, der VHH und der KVG Stade) sowie acht Fährlinien im Hafen und auf der Elbe (betrieben von HADAG).