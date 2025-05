Zweiter Tag vom Hafengeburtstag: Spektakuläre Übung auf der Elbe

Dieses Wochenende wird maritim: Zum 836. Hamburger Hafengeburtstag werden ab Freitag mehr als eine Million Besucher erwartet. Am Samstagnachmittag steht unter anderem das traditionelle Schlepperballett an. Das gesamte Programm finden Sie hier. Die MOPO ist vor Ort und hält Sie in diesem Ticker auf dem Laufenden.

Vom Hafengeburtstag berichten: Nina Gessner, Florian Quandt, Annalena Barnickel und Elias Lübbe

14.55 Uhr: Dann knallt es erneut. Eine erneute Explosion wird simuliert. Wieder springen Menschen von der brennenden Schute ins Wasser. Diesmal kommt die Rettung aus der Luft: Ein Helikopter der Bundeswehr rückt an und seilt ein Körbchen ab. Die Schiffbrüchigen steigen ein und werden einer nach dem anderen nach oben gezogen. Durchsage: „Die Besatzungsmitglieder sind in Sicherheit!“

Der Hubschrauber bei der Übung im Hafen. Florian Quandt Der Hubschrauber bei der Übung im Hafen.

14.40 Uhr: Es knallt auf der Elbe vor den Landungsbrücken und lässt die Besucher zusammenzucken. Feuer steigt von einer Schute auf. Schwarzer Rauch. Der Ruf „Mayday, mayday“ schallt über das Wasser. Vier Menschen springen in die Elbe. Sie machten Handzeichen. Bitten um Hilfe und winken mit Leuchtsignalen. Zum Glück ist es nur eine Übung. Eine Übung für den Fall einer Explosion an Bord.

Ein Hubschrauber der Hamburger Polizei kommt an. Er kontrolliert die Lage aus der Luft. Dann erreicht die frisch getaufte „Bürgermeister Brauer“ die Szene. Ein Rettungsboot wird zu Wasser gelassen und rettet die Personen. Mittlerweile gibt es mehrere Brandherde auf der Schute. Dann rücken Feuerwehrboote an. Sie gehen an Bord des brennenden Schiffs, um mögliche Verletzte zu versorgen. Das Löschboot „Prag“ schießt Wasserfontänen und beginnt so die Flammen zu ersticken. „Ist das echt, Papa? Oder ist das ein Traum?“, fragt ein kleiner Junge, der bei seinem Papa auf den Schultern sitzt.

13.52 Uhr: Es wimmelt auf der Elbe: Hundert Boote der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) flitzen auf der Elbe vor den Landungsbrücken entlang. Die Zahl der Boote, die aus dem ganzen Bundesgebiet angereist sind, steht symbolisch für ein besonderes Jubiläum. Denn die DLRG wird in diesem Jahr hundert Jahre alt! Seit einem Jahrhundert ist die Organisation rund um die Uhr in und am Wasser für den Schutz von Menschenleben im Einsatz.

13.34 Uhr: Manchmal liegt Freud und Leid dicht beieinander: Auf dem Hafengeburtstag werden Lebkuchenherzen für alle Stimmungslagen verkauft.

„Ich liebe dich“ neben „Alles Scheiße“ – für jeden was dabei! Nina Gessner „Ich liebe dich“ neben „Alles Scheiße“ – für jeden was dabei!

13.26 Uhr: Das Feuerwehrschiff „Elbe 3“ aus dem Museumshafen Övelgönne ist nur selten in Fahrt zu bewundern.

Seltener Anblick: Das Feuerwehrschiff „Elbe 3“ in Fahrt. Florian Quandt Seltener Anblick: Das Feuerwehrschiff „Elbe 3“ in Fahrt.

13.09 Uhr: Die Parade der Traditionsschiffe hat begonnen. Vorne mit schwarzem Rauch: Die Dampfbarkasse „Otto Lauffer“. Sie wurde 1928 auf der Werft H.C. Stülken Sohn gebaut.

Die Parade der Traditionsschiffe Florian Quandt Die Parade der Traditionsschiffe

An den Landungsbrücken ist es richtig voll. Florian Quandt An den Landungsbrücken ist es richtig voll.

12.25 Uhr: Jan Conrads (43) aus Leer ist Kapitän des Mehrzweckschiffs „Neuwerk“. In seinem Alltag beseitigt er treibende Tonnen oder Gegenstände, die den Schiffsverkehr auf der Elbe oder in der Nordsee behindern. Dazu gehörte auch schon mal ein Schweinswal. Außerdem fährt er Ölkontrollen oder sorgt mit seiner Mannschaft für Ölbeseitungen. Auch für Noteinsätze, die jederzeit passieren könnten, steht die Crew bereit. Theoretisch könnte Kapitän Conrads die „Neuwerk“ auch als Eisbrecher einsetzen. „Dazu wird es wohl nicht mehr kommen“, sagt er bedauernd. „Der Klimawandel…“

Jan Conrads (43) an seinem Arbeitsplatz Florian Quandt Jan Conrads (43) an seinem Arbeitsplatz

12.17: Menschen verewigen sich auf der „Wunschtonne“ an Bord des Mehrzweckschiffes „Neuwerk“. Jeder der mochte, konnte dort seinen Wunsch für den Schutz der Flüsse und Meere draufschreiben. Demnächst soll die Tonne in ihre Position elbaufwärts gesetzt werden. Der kleine Mats schreibt: „Sauberes Wasser“.

Die „Wunschtonne“ an Bord des Schiffes „Neuwerk“ Florian Quandt Die „Wunschtonne“ an Bord des Schiffes „Neuwerk“

11.45 Uhr: Die Taufe ist mittlerweile im vollen Gange: Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald zieht an der Leine, die die Sektflasche am Bug der „Bürgermeister Weichmann“ zerschellen lassen soll. Doch der Mechanismus versagt. Sie bekommt Unterstützung. Erst dann löst sich die Flasche. „Ich taufe dich auf den Namen ,Bürgermeister Weichmann’ und wünsche dir und deiner Besatzung eine gute Fahrt und allzeit eine Handbreit Wasser unterm Kiel“, ruft die Patin. Es knallt, der Champagner spritzt – die Besucher klatschen erleichtert, dass es doch noch geklappt hat.

Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald bei der Taufe des Schiffes „Bürgermeister Weichmann“. Florian Quandt Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald bei der Taufe des Schiffes „Bürgermeister Weichmann“.

Wenigen Minuten zuvor war die danebenliegende „Bürgermeister Brauer“ von Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard getauft worden. Die beiden Schiffe sind seit April für die Hamburger Wasserschutzpolizei auf der Elbe unterwegs.

11.12 Uhr: Die Tauf-Crew – mit Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald (2.v.l.), HPA-Chef Jens Meier (Mitte) und Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (2.v.r.) – machen vor dem Hafen-Panorama Stimmung für einen möglichen HSV-Aufstieg heute Abend.

Schwarz, weiß, blaue Hoffnung für heute Abend: Die Tauf-Crew glaubt an den HSV-Aufstieg. Florian Quandt Schwarz, weiß, blaue Hoffnung für heute Abend: Die Tauf-Crew glaubt an den HSV-Aufstieg.

11.05 Uhr: Die beiden Hybrid-Patroullienboote „Bürgermeister Brauer“ und „Bürgermeister Weichmann“ werden gleich getauft. Dafür haben sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher am Kai versammelt – die Spannung steigt!

Schön geschmückt sind die beiden Hybrid-Boote. Florian Quandt Schön geschmückt sind die beiden Hybrid-Boote.

10.57 Uhr: Guten Morgen und herzlich Willkommen zurück zu unserem Ticker zum Hafengeburtstag! Schon am Morgen ist es voll an den Landungsbrücken. Auf der Alexander von Humboldt 2 drängen sich die Besucher beim Open Ship. Auch die Hafenrundfahrt-Barkassen sind bis auf den letzten Platz besetzt.

Hafengeburtstag 2025: Der Freitag zum Nachlesen

21.55 Uhr: Ganz langsam neigt sich der erste Tag des Hafengeburtstags dem Ende zu. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und bedanken uns für Ihr Interesse. Am Samstag melden wir uns hier wieder.

21.10 Uhr: Der Musiker Isaak Guderian ist bei „Elbe in Concert“ aufgetreten. Ziemlich genau vor einem Jahr vertrat er Deutschland beim ESC – und belegte einen respektablen zwölften Platz.

Isaak Guderian bei seinem Auftritt beim Hafengeburtstag David Hammersen/dpa Isaak Guderian bei seinem Auftritt beim Hafengeburtstag

18.35 Uhr: Lust auf Live-Musik? Am Freitagabend wird beim Hafengeburtstag noch gefeiert, was das Zeug hält. Ab 19.45 Uhr startet das große „Elbe in Concert“ auf der schwimmenden Elbbühne gegenüber den Landungsbrücken – mit einem Line-up, das sich sehen lassen kann. Lotto King Karl macht um 20 Uhr den Anfang, gefolgt von den Hamburger Goldkehlchen um 20.20 Uhr. Dazwischen sorgen unter anderem Das Bo, Pohlmann und Showacts aus den beliebten Stage-Musicals „König der Löwen“ und „Michael Jackson“ für beste Unterhaltung. Als krönenden Abschluss dürfen sich Fans um 21.30 Uhr auf Nina Chuba freuen – direkt mit Blick aufs Wasser.

Aber damit ist noch lange nicht Schluss: Ab 21.45 Uhr übernehmen I-Fire und weitere Acts die Open-Air-Bühne direkt an den Landungsbrücken und bringen mit Reggae und satten Beats die Menge zum Tanzen. Ein heißer Auftakt für ein musikalisches Wochenende – denn auch an den kommenden Tagen stehen noch zahlreiche Highlights auf dem Programm. Letztes Jahr riss Scooter mit Pyrotechnik und Lichtshow die Bühne ab – wer dieses Wochenende dabei ist, steht im MOPO-Überblick über das Hafengeburtstags-Programm.

17.49 Uhr: Laut, lauter, Punk: Eine Band spielt auf dem Alternativen Hafengeburtstag an der Bernhard-Nocht-Straße.

Eine Band spielt in der Bernhard-Nocht-Straße Florian Quandt Eine Band spielt in der Bernhard-Nocht-Straße

17.34 Uhr: „Zufrieden mit dem Krabbenbrötchen?“ Mit den Preisen wohl eher nicht … Allerdings liegt der Tagespreis dort heute bei „moderaten“ 8,50 Euro. Dann guten Appetit!

Hier gibt's Krabbenbrötchen. Florian Quandt Hier gibt’s Krabbenbrötchen.

17.20 Uhr: Sie lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Zwei Turteltäubchen haben sich ein romantisches Plätzchen vor der „Dar Młodzieży“ gesucht und lassen sich nicht von dem ganzen Trubel stören …

Turteltäubchen vor der „Dar Młodzieży“ Nina Gessner Turteltäubchen vor der „Dar Młodzieży“

17.06 Uhr: Hier braucht es Geduld: Vor dem polnischen Segelschulschiff „Dar Młodzieży“ bilden sich am Nachmittag lange Schlangen. Auch am Samstag lädt der Dreimaster zum Open Ship. Eintritt: 5 Euro

Das Schiff „Dar Młodzieży“ Nina Gessner Das Schiff „Dar Młodzieży“

17.03 Uhr: Die Polizei ist vorsorglich mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Polizei ist am Hafengeburtstag mit einem Großaufgebot vor Ort. Florian Quandt Die Polizei ist am Hafengeburtstag mit einem Großaufgebot vor Ort.

16.45 Uhr: Ein Hauch von Karnveal in Rio: Brasilianische Tänzerin vor der mobilen Oi Brasil Cocktailbar.

Karneval auf dem Hafengeburtstag? Eine brasilianische Tänzerin vor der Cocktailbar. Florian Quandt Karneval auf dem Hafengeburtstag? Eine brasilianische Tänzerin vor der Cocktailbar.

16.24 Uhr: Huch, wer baumelt denn da am Kran? Auf einem Ponton auf der Elbe hängt eine Puppe (ohne Kopf) hoch oben in der Luft. Vielleicht eine Rettungs-Simulation?

An einem Ponton auf der Elbe baumelt eine kopflose Puppe am Kran. Florian Quandt An einem Ponton auf der Elbe baumelt eine kopflose Puppe am Kran.

16.20 Uhr: Guten Appetit! Gina Reinhard (38) und Nina Reckmann (25) vom Imbiss „Zum Leuchtturm“ an den Landungsbrücken haben heute schon über 60 Fischbrötchen verkauft. „Mit Abstand am besten geht Matjes weg“, sagt Reinhard, während sie einen Fisch ins Brötchen stopft.

Am besten verkauft sich am Imbiss „Zum Leuchtturm“ bislang der Matjes. Nina Gessner Am besten verkauft sich am Imbiss „Zum Leuchtturm“ bislang der Matjes.

16.10 Uhr: Es ist nicht nur alles Freude und Vergnügen – an einem Stand wird auch über die Endlager-Suche von Atommüll vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung informiert.

16.01 Uhr: Schweden – oder doch Hamburg? An der Meile der Fischauktionshalle thronen auf den Ständen lauter süße rote Schwedenhäuschen oben drauf. Die stehen ja traditionellerweise eher für Idylle – ein kleiner Kontrast zum Hafengeburtstag, dort füllen sich die Straßen langsam.

Auf den Ständen thronen überall kleine rote Schwedenhäuschen. Dabei handelt es sich um das skandinavische Fischerdorf, das am Freitag noch bis Mitternacht geöffnet hat. Florian Quandt Auf den Ständen thronen überall kleine rote Schwedenhäuschen. Dabei handelt es sich um das skandinavische Fischerdorf, das am Freitag noch bis Mitternacht geöffnet hat.

15.53 Uhr: An der Überseebrücke geht es militärisch zu. Vor dem Tender „Donau“ nehmen Soldaten Aufstellung. Die Schützin Nadine wird zur Gefreiten befördert. Mit diesem Manöver und zahlreichen Ständen, an denen die Hafengeburtstagsbesucher ihre Kräfte messen können, versucht die Bundeswehr, ein gutes Bild abzugeben und Nachwuchs zu gewinnen.

Die Bundeswehr ist ebenfalls am Hafengeburtstag vertreten. Nina Gessner Die Bundeswehr ist ebenfalls am Hafengeburtstag vertreten.

15.49 Uhr: Aus dem Stand am „Pudel“ donnern die Bässe in Festival-Lautstärke. Währenddessen geben auf der Bühne von Rockantenne Hamburg „Rossi & Offel“ Shanties mit rauchiger Stimme und Kontrabass zum Besten. Schunkelstimmung!

Gute Laune an der Bühne von Rockantenne Hamburg. Florian Quandt Gute Laune an der Bühne von Rockantenne Hamburg.

15.39 Uhr: Auch der traditionelle Flohmarkt auf dem Fischmarkt hat zum Hafengeburtstag wieder geöffnet: An über 250 Ständen kommen Trödelbegeisterte auf ihre Kosten. Auf der Vergnügungsmeile wollen einige mit dem Kettenkarrussel oder dem Riesenrad hoch hinaus. Die Straßen rund um die Landungsbrücken füllen sich langsam.

Schönes Wetter und gute Laune: Die Vergnügungsmeile am Hafengeburtstag. Florian Quandt Schönes Wetter und gute Laune: Die Vergnügungsmeile am Hafengeburtstag.

14.45 Uhr: Alpenhörner statt Seemannslieder: Auf der Kehrwiederspitze spielt die Kapelle „Wendys Böhmische Blasmusik“ aus dem Gastland des diesjährigen Hafengeburtstages – dem Burgenland. Davor stehen Liegestühle und österrichische Gmiadlichkeit. Dass die Sonne so schön scheint – das liegt an ihnen, behaupten die Burgenländer. Sie hätten das Kaiserwetter aus dem Süden mitgebracht.

Die Kapelle „Wendys Böhmische Blasmusik“ spielt auf dem diesjährigen Hafengeburtstag. Nina Gessner Die Kapelle „Wendys Böhmische Blasmusik“ spielt auf dem diesjährigen Hafengeburtstag.

14.04 Uhr: Ein echter Kraftprotz kommt an: Das Mehrzweckschiff „Neuwerk“ der Küstenwache kann sowohl für Patrouillenfahrten in der Nordsee und Elbe, als auch als Eisbrecher, Schlepper, Bojensetzer, zur Ölbekämpfung und bei Notfalleinsätzen aktiviert werden. Der 79 Meter lange Hans-Dampf-in-allen-Gassen, der nach Hamburgs am weitesten entfernten Stadtteil benannt ist, nimmt zum ersten Mal am Hafengeburtstag teil und lädt die Besucher an allen drei Tagen an den Landungsbrücken zu einem Besuch an Bord ein.

Das Schiff „Neuwerk“ ist zum ersten Mal beim Hafengeburtstag dabei. Nina Gessner Das Schiff „Neuwerk“ ist zum ersten Mal beim Hafengeburtstag dabei.

14.02 Uhr: Der Hafengeburtstag ist bei Weiten nicht das einzige Groß-Event an diesem Wochenende in Hamburg: Dazu kommen mehrere Demonstrationen, ein HSV-Heimspiel mit Chance auf Aufstieg und eine Großveranstaltung in der Barclays Arena. Was die Polizei rät lesen Sie hier.

13.40 Uhr: Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) besteigen ein Rettungsboot und legen eine Rettungsweste an. Ihre Bodyguards dürfen keine Westen anlegen.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD, 3.v.l.) und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU, mit dem Rücken zur Kamera und Rettungsweste). Nina Gessner Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD, 3.v.l.) und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU, mit dem Rücken zur Kamera und Rettungsweste).

13.27 Uhr: Jetzt an den Landungsbrücken zu sehen: Das polnische Segelschulschiff Dar Młodzieży. An der Reling stehen die weiß gekleideten Matrosen und salutieren. Es wurde 1981 auf der Danziger Leninwerft fertiggestellt. Das Schiff ist 109 Meter lang, 14 Meter breit und kann 180 Passagiere an Bord nehmen.

Das Segelschulschiff „Dar Młodzieży“ an den Landungsbrücken. Nina Gessner Das Segelschulschiff „Dar Młodzieży“ an den Landungsbrücken.

13.14 Uhr: Das Schiff „Alexander Humboldt II“ läuft an den Landungsbrücken ein – zu erkennen an den markant grünen Segeln. Das Schiff ist bekannt aus der Werbung für die Biermarke Beck’s und wurde in Bremen gebaut. Tatsächlich handelt es sich bei ihr aber um ein Schulschiff, allerdings nicht im militärischen, sondern im zivilen Bereich.

Das Segelschiff „Alexander von Humboldt II“ an den Landungsbrücken. Nina Gessner Das Segelschiff „Alexander von Humboldt II“ an den Landungsbrücken.

13.04 Uhr: Drei laute Kanonenschüsse ließen die Besucher zusammenzucken. Über der Elbe explodierten Kugeln, die von der Rickmer Rickmers aus abgeschossen wurden. Der Hafengeburtstag ist eröffnet – und das bei schönstem Wetter.

Drei Kugeln explodierten über der Elbe zur Eröffnung des Hafengeburtstages. Nina Gessner Drei Kugeln explodierten über der Elbe zur Eröffnung des Hafengeburtstages.

13:00 Uhr: Die offizielle Einlaufparade beginnt.

12.49 Uhr: Am frühen Morgen bereits im Hamburger Hafen eingelaufen – hier noch einmal ein Blick auf das Kreuzfahrtschiff „Queen Anne“. Bordbesuche sind nur den rund 3000 Passagieren vorbehalten. Um 20 Uhr legt der 2023 fertig gestellte Ozeanriese schon wieder ab – und kommt erst im Dezember zurück in die Hansestadt.

Die „Queen Anne“ ist mehr als 320 Meter lang und bietet annähernd 3000 Gästen Platz. picture alliance/dpa/Bodo Marks Die „Queen Anne“ ist mehr als 320 Meter lang und bietet annähernd 3000 Gästen Platz.

12.36 Uhr: Die offizielle Eröffnungsfeier auf der Rickmer Rickmers rückt näher – die ersten prominenten Gäste sind schon da, darunter Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) und der neue Fraktionsvorsitzender der Grünen, Michael Gwosdz. Auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wurde bereits vor Ort gesichtet.

Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) auf dem Weg zur offiziellen Eröffnungsfeier des Hafengeburtstages. Nina Gessner Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) auf dem Weg zur offiziellen Eröffnungsfeier des Hafengeburtstages.

12.25 Uhr: Mit Sack und Pack: Carsten Schütz (53) und Carola Behnke (58) aus Fulda warten an den Landungsbrücken auf die Fähre, die sie nach Steinwerder bringt. von dort aus geht es heute mit der „Queen Anne“ zwei Tage lang nach Southampton – und von dort dann direkt retour. Aber dann mit der „Queen Mary 2“. „Das ist eine einmalige Kombination“, freut sich Schütz. Die erfahrenen Kreuzfahrer waren gestern in der Elphi, heute starten sie direkt mit vom Hafengeburtstag in See. „Ein Highlight jagt das nächste“, sagt Corola Behnke.

Carsten Schütz (53) und Carola Behnke (58) aus Fulda stechen direkt vom Hafengeburtstag aus in See. Nina Gessner Carsten Schütz (53) und Carola Behnke (58) aus Fulda stechen direkt vom Hafengeburtstag aus in See.

11.57 Uhr: Was darf nicht fehlen auf dem Hafengeburtstag? Natürlich ein Bier – gerne auch schon vor Mittag, Prost!

Typisches Getränk auf dem Hafengeburtstag. Manch einem schmeckt es schon vor 12! Nina Gessner Typisches Getränk auf dem Hafengeburtstag. Manch einem schmeckt es schon vor 12!

11.48 Uhr: „Seemann, deine Heimat ist das Meer“ – tönt es direkt neben dem alten Elbtunnel. Auf der NDR-Bühne steht der Altländer Shantychor und schmetter begleitet von Akkordeon- und Gitarrenmusik die traditionellen Seemannslieder, die geborene Hamburger schon in der Grundschule gelernt haben. Beim „Hamborger Veermaster“können die meisten Zuschauer deshalb mitsingen – und sind erstaunlich textsicher. Die Zugereisten fallen zumindest beim Refrain ein. Und Schunkeln tun alle gemeinsam.

Der Altländer Shantychor auf der NDR-Bühne sorgt für gemeinsames Schunkeln. Nina Gessner Der Altländer Shantychor auf der NDR-Bühne sorgt für gemeinsames Schunkeln.

11.39 Uhr: Übrigens, wenn Sie wissen wollen, wer die (Schiff-)Star-Gäste des diesjährigen Hafengeburtstages sind und was deren Geschichten sind, empfehle ich Ihnen unbedingt diesen Artikel! Unter anderem dabei: Ein venezianisches Taxiboot.

11.25 Uhr: Besuch aus Bayern! Olivia Bruschetti (28) war am Freitagvormittag einer der ersten Gäste auf dem Hafengeburtstag. An den Landungsbrücken nahm die Sekretärin aus Regensburg ihr zweites Frühstück zu sich: „Ich liebe Fischbrötchen!“

Weite Anreise zum Hafengeburtstag für die Regeburgerin Olivia Bruschetti (28). Erstmal ein Fischbrötchen! Nina Gessner Weite Anreise zum Hafengeburtstag für die Regeburgerin Olivia Bruschetti (28). Erstmal ein Fischbrötchen!

11.08 Uhr: Ungewöhnlicher Anblick: Ein Kran fährt durch’s Wasser! Die Hamburger Hafen Lager und Logistik (HHLA) hat das alte Schwerlastgerät längst ausrangiert. Auszubildende sorgen aber regelmäßig dafür, dass es gut in Schuss bleibt – und bei Anlässen wie dem Hafengeburtstag seinen Star-Auftritt bekommt.

10.56 Uhr: Übrigens, weil auf der Elbe doch schon bald sehr viel los sein wird, fahren die Fähren der Hadag dann nicht mehr wie gewohnt. Die Hochbahn empfiehlt den Fahrgästen, ihre Verbindung am besten vorher in der App abzuchecken. Gleichzeitig ist die U3 mit längeren Zügen und einem höheren Takt unterwegs. Am besten auch andere Haltestellen als Landungsbrücken und Baumwall nutzen!

10.46 Uhr: Willkommen zu unserem Hafengeburtstags-Ticker und Leinen los! Noch vor der offiziellen Eröffnungszeremonie im Michel (Beginn 11 Uhr) trudeln an der Hafenkante die ersten Seh-Leute ein, um die Schiffe zu bestaunen. Und das bei allerfeinstem Kaiserwetter!

Der 836. Hafengeburtstag geht mit dem besten Wetter am Freitagvormittag los! Nina Gessner Der 836. Hafengeburtstag geht mit dem besten Wetter am Freitagvormittag los!

Bei „Hafen pur!“ tritt am Freitag die Sängerin Nina Chuba auf. Musiker Lotto King Karl will „Hamburg meine Perle“ zurück auf die Bühne bringen. Außerdem sollen Musical-Szenen aus „MJ – Das Michael Jackson Musical“ für Broadway-Atmosphäre sorgen.

Wie im vergangenen Jahr wird auch dieses Mal umrahmt von Hafenlichtern eine schwimmende Bühne auf der Elbe an den Landungsbrücken liegen. Auf der Ponton-Bühne tritt am Samstag unter anderem Johannes Oerding mit zwei Songs bei der Geburtstagsgala für den Hafen auf. An diesem Abend wird die Bühnenshow mit einem großen Feuerwerk beendet.

Hamburger Hafengeburtstag: Dieses Jahr werden 250 Schiffe erwartet

Bei dem traditionsreichen Hafenfest werden in diesem Jahr mehr als 250 Schiffe erwartet. Zwischen den klassischen Ein- und Auslaufparaden am Freitag und Sonntag ist auch das traditionelle Schlepperballett wieder dabei, das mit Musik aus dem diesjährigen Länderpartner Burgenland (Österreich) unterlegt wird.

Der Hafengeburtstag erinnert an den Beginn des zollfreien Handels über die Elbe, den Kaiser Friedrich Barbarossa am 7. Mai 1189 mit einem Freibrief ermöglicht haben soll. Dieses Datum gilt seither als Geburtsstunde des Hamburger Hafens.