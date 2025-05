Hafengeburtstag, HSV-Heimspiel, Demos: Polizei warnt vor Verkehrschaos

Am Wochenende wird es in Hamburg voll: Der Hafengeburtstag, mehrere Demonstrationen, ein HSV-Heimspiel und eine Großveranstaltung in der Barclays Arena sorgen für zahlreiche Besucher und ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Die Polizei warnt vor Sperrungen, empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln – und erinnert an das strikte Waffen- und Drohnenverbot im Veranstaltungsgebiet.

Zum 836. Hafengeburtstag in Hamburg werden auch in diesem Jahr wieder Tausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Entlang der Elbe – zwischen Fischmarkt und Elbphilharmonie – gibt es zahlreiche Attraktionen an Land und auf dem Wasser.

Bereits ab Mittwochmorgen kommt es rund um das Veranstaltungsgebiet zu Straßensperrungen und Umleitungen. Die Polizei weist außerdem auf ein geltendes Drohnenflugverbot im Bereich der Hafenmeile hin. Auch ein seitlicher Sicherheitsabstand von 100 Metern zur Veranstaltungsfläche muss eingehalten werden. Wie schon in den Vorjahren gilt auf dem Veranstaltungsgelände sowie im öffentlichen Nahverkehr ein Waffenverbot – auch für die An- und Abreise.

Große Demo am Samstag in Hamburg

Neben dem Hafengeburtstag sorgen auch mehrere Demonstrationen für mögliche Verkehrsbehinderungen. Am Sonntag ist zwischen 14 und 17 Uhr ein großer Protestzug des Hamburger Bündnisses gegen Rechts mit rund 1000 Teilnehmenden von der Reeperbahn zum Rathausmarkt geplant. Das Bündnis will sich mit dieser Demonstration für ein sofortiges AfD-Verbot einsetzen. Am Samstagnachmittag ist zudem ein Fahrradaufzug, beginnend am Tschaikowskyplatz (Stadtteil St. Pauli), angemeldet, zu dem der Anmelder 500 Personen erwartet. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) Hamburg, Parents for Future Hamburg und der Verkehrsclub Deutschland Nord (VCD) protestieren hier für mehr Straßen mit mehr Platz für Fahrräder, damit Kinder sicher fahren können. Der Aufzug soll gegen 16 Uhr im Bullerdeich (Stadtteil Hammerbrook) enden.

Zusätzlich spielt der HSV am Samstagabend sein letztes Heimspiel der Saison im Volksparkstadion gegen den SSV Ulm – möglicherweise steht im Anschluss des Spiels der Aufstieg des früheren Bundesliga-Dinos fest. Das könnte zu weiteren größeren Menschenaufkommen in der Stadt führen. Parallel dazu ist eine Großveranstaltung in der Barclays Arena angesetzt. Hier spielt Roland Kaiser, wie auch am Freitag schon, ab 19.30 seine Arena-Tournee.

Die Polizei empfiehlt, für alle Wege innerhalb der Stadt möglichst auf Bus und Bahn umzusteigen.